Ivana Mišerić posvetila tetovažu preminuloj majci: Ove tri riječi mogle bi vas iznenaditi

Radijska voditeljica Ivana Mišerić usred pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu ostala je i bez majke. Tuga zbog njezina preranog odlaska i dalje ne blijedi, a sada joj je odlučila odati počast i zanimljivom tetovažom. Naime, Ivana je odmah ispod srca istetovirala posljednje tri riječi koje joj je uputila majka. "Bolonjez je gotov", natpis je na tetovaži koja odnedavno krasi Ivanino tijelo.

"Njen rukopis. Njena zadnja poruka. Svakakvi dani se vrte, ali budem sretna jer u svakom novom tražim i pronalazim oblike u kojima bi bila uz mene. Najbliže srcu slovima, u srcu sva ljubav i sjećanja, cijela u meni… Ova mi je najdraža, ova je baš moja.

Od mene za Bubicu", poručila je emotivna voditeljica u opisu fotografije na Instagramu na kojoj pokazuje tetovažu.

Foto: Instagram "Kad sam vidjela što piše znala sam da ta tetovaža ima posebnu priču", "Divno", "Vječno", nizali su se komentari. Ispod objave oglasila se i HRT-ova novinarka Mirta Šurjak. "Ajoj baš si me raznježila sada, rasplakala♥️ Jedna je majka zauvijek; ponosna na tebe gore s neba. Ljubav nikad ne prestaje, možda samo mijenja dimenziju postojanja", poručila je Šurjak.

Foto: Instagram Kako se nosi s gubitkom majke Ivana je otkrila i u nedavnom intervjuu. - Na trenutke dobro, na trenutke se gubim. Više ni ne znam što znači emocionalna ravnoteža, ako izvrtim cijelu prošlu godinu i pola ove, toliko je sve slojevito da je jako izazovno naći neki zdravi balans u glavi i duši jer slojeva je previše, teško se iščupati. Tražim još neki svoj mir koji će me zadovoljiti i staviti stvari na mjesto, trudim se, radim na tome. Treba jako puno razgovarati sa sobom, čitati, čistiti rane i dati im zraka da zacijele... naći neki smiraj. Nekada vidim napredak, pa iznenada dobijem osjećaj da stojim na mjestu i ne mogu uloviti konce života. I onda opet dođe neki zalet... Tako je svakome, vjerujem, u nekom životnom razdoblju, nisam ništa drugačija od ostalih, rekla je Ivana i dodala kako joj je u oporavku pomogao i show 'Tvoje lice zvuči poznato'. - Nisam sigurna je li antistres terapija izraz koji bih iskoristila, stres je bio konstanta koje se nisam niti pokušavala riješiti, nije to bilo vrijeme za odmor i opuštanje, nego okupacija organizma. I to mi je trebalo. Grublje od toga bih rekla i privremeni bijeg. Opustili su me ljudi, proces stvaranja me pozitivno umarao, vjerujem da za sve postoji razlog. Krenula sam veselo i bezbrižno u novu TLZP avanturu i onda sam u jednom trenutku počela paralelno voditi dva života, jedan na sceni, jedan privatno... pomoglo mi je u nekom smislu da sačuvam glavu- kazala je nedavno voditeljica.

