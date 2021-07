Još jedno veliko slavlje u obitelji Rimac, kreću pripreme za feštu desetljeća

Mate Rimac (33) i njegova odabranica Katarina Lovrić (30) upoznali su se prije 18 godina, u rodnom Livnu, a upravo su ondje odlučili napraviti veliku proslavu s obitelji i prijateljima povodom ulaska u bračnu luku.

Par je skromno i intimno uplovio u bračnu luku početkom svibnja ove godine u skrivenoj Vili Dalmacija, nakon sedam godina veze, a sada su prijateljima, obitelji i suradnicima poslali pozivnice za proslavu desetljeća, a slavlje će se održati posljednjeg vikenda u srpnju. No prije velikog slavlja, Mate će momačku s prijateljima slaviti u Crnoj Gori, dok će Katarina djevojačku večer imati u Livnu, a nakon toga će sigurno krenuti pripreme za vjenčanje koje će se održati u Livanjskom selu Čaić gdje će biti postavljeni svadbeni šatori, javlja Gloria.

Razloga za slavlje zasigurno imaju, naime tvrtka Rimac bilježi ogromne uspjehe. Prvo su predstavili Neveru, prvo serijsko automobil koji će se proizvoditi u Hrvatskoj, a koji je ujedno i prvi hrvatski električni automobil, a potom je Rimac preuzeo Bugatti, o čemu su pisali brojni svjetski mediji, a zaradio je i nadimak balkanski Elon Musk.

Nema sumnje da će proslava trajati do ranih jutarnjih sati, s obzirom na to da splitska ceremonija zbog epidemioloških mjera trajala samo do 22 sata, a vjenčanje je bilo poprilično netipično, pa je tako umjesto tradicionalne janjetine i pršuta jelovnik bio vegetarijanski, dok je mlada umjesto vjenčanice nosila elegantni bijeli kombinezon eNVy rooma, a nije bilo ni vjenčanog prstenja.