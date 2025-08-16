Ivana Mandić Marković: 'Hype TV napravit će program uz koji će se gledatelji u Hrvatskoj zabaviti i opustiti'

Najgledanija i najdugovječnija lifestyle emisija u Hrvatskoj, IN magazin lani je proslavio 15. godišnjicu postojanja, a uskoro će doživjeti veliku promjenu. Naime, emisiju napušta dugogodišnja urednica Ivana Mandić Marković, a s njom i neka od najpoznatijih novinarskih i voditeljskih imena – Renata Končić Minea, Davor Garić, Sanja Jurković, Aleksandra Keresman Drpić, Maja Perica i Lana Samaržija. Nova je urednica In Magazina Svjetlana Matić Koljenik, a Ivana Mandić Marković dobila je povjerenje Saše Mirkovića, direktora Hype produkcije, da uspostavi hrvatsku podružnicu te televizije i poboljša program. Ekipa posao započinje početkom rujna, a prve bismo emisije na hrvatskom Hypeu trebali gledati od polovice studenoga ove godine. Ivana Mandić Marković karijeru je započela u informativnom programu, radila je u hrvatskoj redakciji BBC-a i na magazinu Istraga. Urednica je IN magazina bila gotovo od samog početka emisije. Prije starta Hypea u Hrvatskoj Ivana Mandić Marković otkrila nam je sve detalje o pokretanju nove televizije kod nas.

Kako ste se nakon 16 godina odlučili na odlazak s Nove TV? Mislim da je 16 i pol godina na istome radnom mjestu jednostavno dovelo do zasićenja. U In Magazinu sam dala sve što sam mogla i trebali su mi neki novi poslovni izazovi, adrenalin, pokušaj da napravim nešto novo i drugačije. To su manje-više razlozi.

Kako je došlo do ove suradnje s Hype televizijom? Ponuda je došla iz Hypea zato što se In Magazin gledao i izvan granica Hrvatske. Stvarno je ostvario rezultate na koje sam jako ponosna. Saša Mirković, vlasnik Hype produkcije, želi otvoriti tvrtku u Hrvatskoj, riječ je o hrvatskoj tvrtki Hype Hrvatska, cilj mu je bio osnovati hrvatsku redakciju i okupiti provjerene ljude iz područja showbiza i lifestyle zabave, sve na jednome mjestu. Ja ću biti odgovorna za stvaranje programa u Hrvatskoj.

I koji vam je plan? Od 1. rujna počinjemo s radom, tj. kreiranjem i stvaranjem programa. U početku će to biti blok od tri sata svježeg programa iz Hrvatske, u obliku autorskih emisija. Zasad još ne želim otkrivati tko će ih voditi i uređivati. Hype je poznat kao produkcijska kuća koja snima velik broj filmova i serija, pa će priliku za rad dobiti i mnogi ljudi iz tog svijeta. Program će biti isključivo zabavnog karaktera – showbiz, lifestyle, serije i filmovi, bez informativnog programa.

Gdje će se moći gledati? Već sada je na MaxTV-u i A1, a sigurno će se širiti dalje. Nalazi se u osnovnom paketu i dostupan je.

Moram vas pitati kako gledate na negativne komentare jer nekima nakon objave dolaska Hypea u Hrvatsku nije dobro sjela ta vijest. Naime, riječ je o produkciji iz Srbije? U Hrvatskoj se radi potpuno hrvatska verzija Hype televizije, s hrvatskim ljudima i produkcijom. Već postoje i Hype BiH, Hype Slovenija, Sjeverna Makedonija, Grčka, Njemačka....Vlasnik nam je dao puno povjerenje, odlične uvjete i potpunu slobodu u stvaranju programa, a mi ćemo se truditi opravdati njegovo povjerenje. Ne znam čemu te zlurade poruke o "srpskoj televiziji"? Uostalom, a u čijem je vlasništvu Nova TV?

Kad pogledate svojih 16 godina u In magazinu, na što ste najviše ponosni? Ponosna sam na rezultate koje smo postigli – mislim da smo i sami nadmašili svoja očekivanja. Ponosna sam na ljude koji su radili sa mnom, a posebno na one koji su imali hrabrosti otići sa mnom u ovaj novi poslovni izazov. Kad sam došla u In magazin, stvarno nisam mogla pretpostaviti da ću u toj redakciji ostati gotovo 17 godina. Time su premašena sva moja očekivanja.

Ne bojite li se možda da se ne ponovi situacija s Unom TV, koja u Hrvatskoj nije ni započela rad? Za razliku od njih, Hype je već sada na providerima i ima sve potrebne dozvole za emitiranje na streaming servisima. A, recimo, UNA je okupila ekipu prije nego što je uopće dobila dozvolu za rad – tu je razlika.

Planirate li se širiti nakon tri sata programa? Da. Zapošljavat ćemo još ljudi i pokušati dobiti što kvalitetniju ekipu. Dati prostor i mlađoj publici, kojoj su danas prije svega društvene mreže imperativ. Hype je jak na društvenim mrežama i ima dobru komunikaciju s publikom, pa će jedan dio programa biti usmjeren na mlađe ljude, a sadržaja će biti i za sve druge generacije. Moram napomenuti i da će Hype Hrvatska imati i svoj portal, odnosno web-redakciju. Puni smo planova, a najvažnije volje i spremno čekamo izazove koji se stavljaju pred nas. Ono što želimo jest napraviti program uz koji će se gledatelji u Hrvatskoj zabaviti i opustiti. Nismo pretenciozni, ali vjerujemo u sebe. Sigurna sam da ćemo zadobiti i povjerenje gledatelja u Hrvatskoj.