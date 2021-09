Ivan Šarić poslao je pismo Mati Rimcu u kojem ga moli samo jednu stvar

Naš stand up komičar i voditelj Ivan Šarić odlučio je poslati pismo Mati Rimcu i u pismu ima jednu molbu za koju se nada da će mu je Mate uslišati, a san je to mnogih zaljubljenika u automobile i vožnju.

- Dragi Mate, zovem se Ivan i imam 37 godina. Bio sam jako dobar ove godine… Pa bi moja želja bila par krugova u Neveri. S nestrpljenjem iščekujem tvoj odgovor. Ivan Š" - napisao je Šarić i objavio je na Instagramu fotografiju na kojoj je njegovo pismo i omotnica s adresom Mate Rimca. Ivanovi obožavatelji odmah su mu dali podršku i u porukama poručili Mati Rimcu da ne ignorira Ivanovo pismo te mu dozvoli vožnju Neverom.

- Pogled ko da je pismu upućeno Djedu Mrazu. @materimac pa što ovoj divnoj Duši Ivanu ne ostvariš tu želju?! Ma neka ga on provoza, kao uvertiru u 'trkanje' s onim svemirskim smutljivcem Muskom, a čiji 'autići' nisu do koljena našem Hrvatskom vjetru Neveri... Mate, povedi, pobijedi... Opet, i opet, i opet... Pozz i čitamo se! @materimac daj mu đir!!! 😁 Sad i ja s nestrpljenjem iščekujem njegov odgovor. - poručili su Šariću pratitelji na Instagramu, a on još nije javio je li dobio odgovor od Rimca i hoće li se njegova želja ostvariti.

VIDEO Dino Jelusić: Većina me pamti kao "Onog malog koji je gledao Sanji Doležal u dekolte"