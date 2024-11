Ivan Herceg se oglasio nakon šokantnog statusa! Pogledajte kakvu fotku je objavio: To nema veze s mojim privatnim životom

Hrvatski glumac, 43-godišnji Ivan Herceg društvenom mrežom Instagram koristi se kao platformom za plasiranje svojih mišljenja o raznim temama. Sada je glumac, koji je nekoć bio popularan po igranju u sapunicama, objavio doista neobičan status, odnosno opis ispod fotografije. Herceg je tako podijelio fotografiju sebe i uz nju napisao ljutitu, čak malo i agresivnu objavu. "Za sve one koje misle da je 'lepa' i napucana dovoljno... Postoje žene koje su daleko ljepše, fizički i duševno, mentalno i intelektualno, i koje bi sve učinile za muškarca. Tako da bi bilo lijepo da 'žutogoraže dračorepe' i klimave šećerne vune, učine uslugu sebi i drugima za dobrobit čovječanstva te da se zalete glavom u štok vrata i resetiraju svoj mozak", ljutito je poručio nekad popularni glumac.

Nakon što se objava proširila internetom, Herceg se opet javio. Ovaj put na slici je bio sa samozatajnom, tamnokosom ženom koja mu je sjedila na krilu, a na leđima joj je zelenim markerom bilo ispisano ''NE SAMO LEPA I NAPUCANA''. Ljubili su se dok ju je on držao za stražnjicu. ''Moja prethodna objava nema nikakve veze s mojim privatnim životom, stvari su izvučene iz konteksta, a naglasak je zapravo bio na površnosti društvenih mreža'', napisao je Ivan.

Inače, mnogi su u komentarima reagirali na prvu objavu koja je odjeknula u medijima. "Malo žestoko, netko te baš razočarao, povrijedio. Danas je taj sistem vrijednosti 'Imati ili biti'", poručio mu je jedan pratitelj. "Netko te uvrijedio. Do čega ti nije stalo o tome niti misliš niti pišeš, jer ti nije stalo, ili?", "Kada će nova uloga, nema te na ekranima?", "Neka te povrijedila", "Vrlo interesantna misao dana", samo su neki od komentara ispod neuobičajene objave.

Podsjetimo, u travnju smo pisali kako je glumac Ivan Herceg prije šest godina dobio otkaz na Novoj TV, a u travnju se oglasio o toj temi na Instagramu. "Samo ovo: Tu i tamo objavim neku fotku, ali ni najmanje da bi se o meni pisalo po portalima, pogotovo ne sa uvijek istom, već prožvakanom pričom. Moja 'teška narav' uvijek je bila ista, od prvog dana suradnje, pa do desete godine suradnje. Taj 'otkaz' bio je sporazumni prekid suradnje, i to na moj zahtjev, jer više nisam htio raditi u toksičnom okruženju pojedinih sabotera, pa je taj otkaz tako i plasiran od određenog dijela medija, samo što mi se nikad nije dalo iznositi moju stranu priče niti maltretirati javnost, ali s obzirom na to da se ovo sad već dugo i stalno ponavlja, morao sam odreagirati... Ugodan dan svima", napisao je glumac.

Otkad je 2017. godine glumio u seriji "Čista ljubav", više ga nismo vidjeli ni u jednoj seriji niti u filmu. Kada je dobio otkaz, bio je na vrhuncu slave, a publika je bila naklonjena njegovu liku Tome Viteza kojeg je glumio u "Čistoj ljubavi". Na tom projektu nije ostao do kraja i krajem prosinca 2017. dobio je otkaz iz serije i tada je objašnjenje s Nove TV glasilo kako je suradnja s Hercegom prekinuta zbog produkcijske prirode, što nisu htjeli komentirati. Ivan je tada na Instagramu samo napisao: "Hvala vam, dragi moji, a neki tamo valjda imaju neke svoje razloge zašto rade sve to što rade."

FOTO Lana Jurčević je proslavila 40. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere

Glumačku karijeru izgradio je na ulogama u televizijskim serijama "Dolina sunca", "Najbolje godine" i "Zlatni dvori", a zadnjih sedam godina obožavateljima se povremeno javi na Instagramu. Kada je prošle godine proslavio 42. rođendan, objavio je fotografiju i zahvalio svim pratiteljima na lijepim željama.

VIDEO Marko Perković Thompson najavio novi koncert! Evo gdje će nastaviti povratničku turneju