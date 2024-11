Sjećate li se simpatičnih blizanki iz 'Najboljih godina'? Hrvatske Olsenice nakon serije nestale su iz javnosti

Jedna od najpoznatijih hrvatskih serija 'Najbolje godine' emitirala se od 2009. do 2011. godine na Novoj TV i u tom periodu predstavila neka nova glumačka imena. Dio njih ostao je u glumi i danas se mogu pohvaliti zavidnim karijerama, a dio se povukao iz žiže javnosti. U potonju skupinu spadaju jednojajčane blizanke Mia i Maša Dejanović, koje su u seriji tumačile hiperaktivne sestre, Tenu i Lenu.

Mia i Maša, koje su u privatnom životu karakterom podsjećale na njihove likove iz serije, u vrijeme snimanja sapunice imale su 15 godina i pohađale zagrebačku XVIII. gimnaziju. Glumački angažman u onovremeno najgledanijoj hrvatskoj seriji donio im je slavu koju, međutim, nisu odlučile prigrliti. Razlog toga možda leži u činjenici da nijednoj od sestara gluma nije bila od primarnog interesa. Naime, Maša je planirala studirati medicinu uz koju je pokazivala i strast prema boksu, u koji se zaljubila milijun puta odgledavši film “Rocky”. S druge strane, Mia se opredijelila za psihologiju, pokazivala zavidne pjevačke sposobnosti i općenito više sklonost prema umjetnosti.

U periodu najvećeg publiciteta mnogi su Miu i Mašu uspoređivali s američkim blizankama Ashley i Mary-Kate Olsen, koje su također stekle slavu i počele glumiti vrlo mlade u humorističnoj seriji 'Puna kuća'. Iako su priznale kako vole gledati inozemne humoristične serije poput 'Dadilje', a od dražih glumaca istaknule Juliju Roberts i Jima Carreyja, glumački uzor blizanki Dejanović ima hrvatsku adresu. – To je Zrinka Cvitešić! Prekrasna je, simpatična i odlična, odlična glumica. Obožavamo sve njezine uloge i filmove u kojima je glumila. Savršena je! - otkrile su u intervjuu za Večernji list prije 13 godina.

Danas su se Mia i Maša u potpunosti povukle iz javnog života i nemaju javne profile na društvenim mrežama. Mijin Instagram profil zatvoren je za javnost te se jedino može vidjeti naslovna fotografija na kojoj pozira s jednim muškarcem. Najnovija objava koja se može pronaći na Facebooku datira iz 2016. godine, a na jednoj zajedničkoj fotografiji iz 2014. godine jedna od blizanki obojala je kosu u plavo. Tu, kao i ostale fotografije, možete pogledati u naslovnoj galeriji.

Podsjetimo, zvijezde serije 'Najbolje godine' našoj novinarki otkrile su i koliko im se život promijenio nakon uloga na televiziji: – Nije se puno toga promijenilo, samo imamo manje slobodnog vremena. Profesori su i više nego susretljivi pa nam opravdavaju sve izostanke, a gradivo odgovaramo po dogovoru – počele su priču sestre nadglasavajući jedna drugu i nastavile: – Ostali nas gimnazijalci ne gledaju drukčijim očima, nisu ljubomorni, a seriju neki od njih i ne gledaju. Osim toga, slava nije nešto za čim patimo. Više nam je neugodno što ljudi na ulici bulje u nas, a mi još ne znamo kako se nositi s tim jer smo djeca.

Na sreću, imale su mentoricu koja ih je naučila da se nose sa novom situacijom, pa Mia i Maša sa smiješkom klincima dijele autograme i uživaju u glumi. Tekstove uče zajedno i pamte ih kao od šale, a o svojim blizankama iz serije kažu: – Tena i Lena su hiperaktivne, ali jako pametne. U Dragošju im je dosadno pa rade gluposti. Imaju mamu koja ganja karijeru pa se praktički same odgajaju i nemaju srama. Upravo po tome se najviše i razlikuju od nas u zbilji. Mi poštujemo starije i pristojne smo. No, slične smo im po tome što smo stalno zajedno, a nerijetko se i posvadimo – šale se sestre koje su ujedno i najbolje prijateljice.

O honoraru kao prave profesionalke nisu govorile jer je to poslovna tajna. Kazale su tek to da im dobro dođe za odlaske u kino, kupnju krpica i šminke. No, o starijim kolegama sa seta ne mogu prestati brbljati. – Naša mama u seriji Ksenija Pajić prava nam je prijateljica! S njom imamo bolju spiku nego s nekim vršnjakinjama! Od nje i mnogo toga učimo samo gledajući, a daje nam i neke savjete i upozorava na pogreške. Ma svi su odlični!

U glumu su se zaljubile zbog bratića glumca Zvonimira Munivrane, a na njegov nagovor su i došle na audiciju za seriju. Isprva se tražila samo jedna djevojčica, ali Mia i Maša su briljirale pa je djevojčica iz scenarija zbog njih dobila sestru blizanku. Nepažljivu promatraču lako će promaknuti madež koji je na Mašinu vratu na sredini, a na Mijinu sa strane, pa u čas mogu zamijeniti identitete. Tom lukavošću koji put su se i poslužile, ali samo u osnovnoj školi i to, kako kažu, u hitnim slučajevima, kada jedna od njih ne bi pripremila gradivo. No, prijatelje ne mogu prevariti, pa ni dečke. – Nikada se nismo isto odijevale, ali to ne znači da nemamo isti ukus. Štoviše, često nam se sviđaju isti dečki, a kada do te situacije dođe, puštamo njega da bira jer dečkima smo potpuno različite! – kažu.

Osim što imaju problema s lažnim profilima na Facebooku koje na njihovo ime otvaraju nepoznati ljudi, život im je bajka. Uživaju u ljubavi mame frizerke Božene, tate trgovca Željka i starije sestre Marije. A od Božića 2010. dobile su i šestog člana - pekinezericu Tikicu za koju su posebno naglasile da je moramo spomenuti. Dijele sve, pa čak i mobitel. Nerijetko ih nešto boli u isto vrijeme i sanjaju iste snove, a dijele i nešto u što su sigurne. – I kad budemo imale supruge i djecu, nećemo se odvajati! – zaključile su veselo.

