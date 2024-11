Dramatičan sukob Bilmana i Tomčić u 'Supertalentu': 'Stvarno mi je dosta toga'

Na pozornicu Supertalenta vratio se plesni klub Modus. Plesni klub koji je nastupao pod maskama slavi svoju 30. godišnjicu, a Martina Tomčić ih nije odmah prepoznala. Kasnije je shvatila da se radi o skupini kojoj je jednom prilikom dodijelila zlatni gumb. No, plesna točka nije izazvala samo oduševljenje žirija, već i sukob između članova žirija, Tomčić i Bilmana.

''Mislim da nitko i ne očekuje ove godine da se nadmaši taj zlatni gumb, već da damo na vidjelo ono što radimo posljednjih godina. Ove godine nam je 30. godišnjica kluba, pa je ova prijava i zato'', rekli su članovi kluba.

Martina je rekla da je sretna što su se prijavili i da voli istaknuti koliko su plesači podcijenjeni.

''Toliko sam vam zahvalna da ste se prijavili, prvo da mi evocirate uspomene na moj zlatni gumb, a duga stvar da mojim kolegama s ništa teksta potpišete što znači kad plešeš. Volim istaknuti koliko su plesači podcijenjeni i koliko je teško to čime se bavite'', kazala je. Davor ju je tražio da prokomentira njihovu poruku.

VEZANI ČLANCI:

''Kad sve znaš, bi li mogla samo porukicu prokomentirati njihovu. Nijednu poruku nisi prokomentirala'', izjavio je, a Martina mu je rekla neka on nastavi. ''Ajde ti sad pričaj.'' ''A što bih ja to sad trebao pričati, što trebam o okretima nešto učiti ili...'' pitao ju je Bilman i nastavio: ''Pa dobro, mene zanima kako si ti doživjela poruku, objasni nam, dobro, ako ne znaš, u redu je. Ono što znam jest da ste bili super i vrlo rado, i vrlo rado, ali samo zbog Martine, neću reći što sam ja doživio vašom koreografijom, ali ako želite, mogu vam napisati na papir pa predati jer imam jako puno interpretacija o tome kako sam doživio vašu koreografiju.''

FOTO Lana Jurčević je proslavila 40. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere

Davor je Martinu zamolio da se više ne šali da on nešto zna ili ne zna. ''Tvoj komentar i tvoj način ponašanja napravio je to da vrhunsku točku ne mogu komentirati jer si ti to sve preuzela sve na sebe. Daj shvati i prihvati, što god ti mislila o mom plesu, molim te, nemoj se više šaliti da ja nešto znam ili ne znam, ja ni u jednom trenutku nisam rekao tebi da ne znaš nešto o pjevanju, stvarno mi je dosta toga. Samo kažem što ja vidim i kako se osjećam'', naglasio je, dok Tomčić nije bilo jasno što joj Davor pokušava reći. ''Kako sam preuzela sve na sebe?'' pitala je, a pjevačica Maja Šuput pokušavala je smiriti situaciju.

VIDEO Marko Perković Thompson najavio novi koncert! Evo gdje će nastaviti povratničku turneju