Iva Majoli otkrila čime ju je osvojio talijanski poduzetnik: 'Dosad mi to nitko nije davao'

Najbolja hrvatska tenisačica svih vremena Iva Majoli (44) od prošle je godine u vezi s talijanskim poduzetnikom Fábiom Cavinatom. Premda dosad nije za medije govorila o svom životu, u razgovoru za Story otkrila je čime ju je osvojio.

- Osvojio me svojom jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini - kazala je Majoli.

O njihovoj vezi počelo se pričati nakon što je Iva na Instagramu objavila njihove zajedničke fotografije a tu vijest su za 24 sata potvrdili Ivini prijatelji. Baš krajem prošlog ljeta počelo se pisati o vezi s markantnim Talijanom, a riječi njezinog prijatelja su bile: "Fabio je njena mirna luka". Inače, Fabio je vlasnik je tvrtke koja se bavi trgovinom i financijama.

Podsjetimo, Iva je od 2003. godine bila u vezi sa Stipom Marićem. Vjenčali su se 2006. godine i njihov brak potrajao je šest godina. Marić je u veljači 2012. podnio papire za razvod. U braku su dobili kćer Miju, a Iva je u novom Storyju otkrila i što je Mia naslijedila od mame.

- Tvrdoglavost. Kad nešto zacrta, u tome će biti ustrajna do kraja. Prava Škorpionka! Takva sam i ja. Kad nešto odlučim, počevši od uspjeha u sportu - moralo se ostvariti - rekla je Majoli.

