Isplivala stara snimka na kojoj se Will Smith ruga ćelavom muškarcu

Na Twitteru je danas isplivala stara snimka na kojoj se Will Smith šali na račun čovjeka koji brije glavu. Riječ je o snimci iz showa Arsenija Halla, a osoba kojoj se Smith ruga je John B. Williams, basist benda The Posse koji je nastupao u emisiji.

- On ima pravilo, basist, on ima pravilo, svaki dan mora brijati svoju glavu. To je pravilo - rekao je Smith, a publika se smijala.

- Ovo je video na koje se Will Smith šali na račun osobe koja ima alopeciju. Jedan od razloga zašto volim internet je da nikad ne zaboravlja - napisao je pokraj videa korisnik Twittera Peter. Ipak, kako pišu američki mediji, nije poznato je li se Williams stvarno borio s alopecijom. Korisnici Twittera ipak su stali na stranu Willa Smitha.

- Zar stvarno uspoređuje dvadesetgodišnjeg Willa Smitha s 50-godišnjim Rockom? Ima stvari za koje sam mislio da su smiješne kad mi je bilo dvadesetak i bio sam mlad i naivan, sad mislim drukčije, a tako bi trebao i Rock - bio je jedan komentar.

- Kažeš kako nitko ne može postati bolja osoba? Nisi naučio ništa iz svoje prošlosti? - pitao ga je jedan prijatelj, a bilo je i komentara kako ne može uspoređivati šalu na račun ćelavog muškarca sa šalom na račun ćelave žene.

Podsjetimo, glumac je na ovogodišnjoj dodjeli Oscara ošamario komičara i prezentera Chrisa Rocka. Komičar je najavljivao najbolji dokumentarni film, a nakon toga se odlučio našaliti s poznatim zvijezdama u prvom redu, među kojima je bila i Jada. Rock je Jadu usporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom koju je glumila Demi Moore obrijane glave. Jadi, koja se bori s alopecijom zbog čega i je obrijala glavu, ova šala nije bila smiješna, a Will se nasmijao te zatim ustao i udario komičara. Nakon toga se vratio na svoje mjesto te glasno poručio komičaru da ne uzima ime njegove supruge u usta.

