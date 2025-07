Irma iz 'Braka na prvu' iskreno o novoj ljubavi: 'On me čini sretnijom od drugih'

Nakon što je u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" najprije bila u braku s Markom, a potom s Franjom, Irma je s potonjim ostvarila poseban prijateljski odnos koji traje i nakon završetka showa. Njihovo prijateljstvo, kako Irma priznaje za RTL.hr, izuzetno joj je važno i ispunjava je radošću. "Čim vidim Franju, ja sam sretna. Strašno mi je drag, on je tako dobar i pametan, baš mu se divim oko puno stvari. Stvarno smo slični, lako se razumijemo i iste lude i pametne ideje nam padaju na pamet," opisuje Irma svoj odnos s Franjom, naglašavajući koliko su povezani i koliko joj znači njihova bliskost.

Osim Franje, Irma je ostala u kontaktu i s ostalim sudionicima showa, ali priznaje da su joj neki ipak posebno prirasli srcu: "Sa Silvijom se i čujem i vidim i to je većinom to! S dragim mojim prijateljima šašavcima Igorom, Stjepanom i Emom se uvijek rado podružim jer je to smijeh od jutra do sutra i čujem se ponekad s Jeannette koja je daleko u Francuskoj, no samo sam s Franjom i Silvijom bliska."

Na pitanje ima li novosti na ljubavnom planu, Irma iskreno odgovara: "Ima i nema. Zovu me na spojeve na koje tu i tamo pristanem, jako je to slatko kao aktivnost, malo flerta, malo razgovora, doznaš nešto novo, odeš doma sretan nakon socijaliziranja sa zanimljivom osobom. Želim se još družiti s jednim momkom, čini me sretnijom od drugih, no zasada ostajem slobodna, uživam u ljetu i dajem si vremena."

A kakvi su joj planovi za ljeto? Irma ima jednostavan i jasan odgovor: "More, more, more, more. Plan je biti slana i tamna maksimalno. Radim na jednom projektu nekoliko sati tjedno, ostatak sam s dragim ljudima. Tražim stalni posao, ali se molim da ga ne nadjem do devetog mjeseca. Tako mi je lijepo biti opet u Hrvatskoj i uživati u našem vrućem ljetu. Živjela domovina."

Podsjetimo, Irma Kesner je jedna od najzapaženijih sudionica pete sezone RTL-ovog showa "Brak na prvu". Po struci je menadžerica razvoja poslovanja i trenerica slobodnog penjanja, a gledatelje je osvojila svojom iskrenošću, vedrim duhom i smislom za humor. Rođena je u Sisku, proputovala je pola svijeta, govori četiri jezika i radila je u Portugalu, Londonu, Dubaiju i Brazilu. Strastvena je planinarka, kajakašica i avanturistica, a život bez kretanja i prirode ne može zamisliti.

Za sudjelovanje u showu odlučila se jer je otvorena za nove mogućnosti i ponovno spremna za ljubav: "Neizbježno je da će mi se u tom eksperimentu dogoditi osobni rast, što mi je važno, a osim toga, nadam se da su me eksperti spojili s osobom u koju se mogu zaljubiti i s njom razmišljati o lijepoj budućnosti." U showu je prvo bila u braku s Markom, a potom s Franjom, s kojim je ostvarila blizak prijateljski odnos. Iako među njima nije zaiskrilo romantično, postali su miljenici publike i ostali u odličnim odnosima.

Irma je poznata po tome što ne pristaje na prosječnost i uvijek traži više od života. Nakon razvoda od prvog supruga, s kojim se udala vrlo mlada, putovala je i istraživala svijet:

"Kad sam sasvim nenamjerno dugo bila bez ikakvog romantičnog kontakta te bila zadovoljna, shvatila sam da mi više ne treba ljubav. Tad sam si dopustila razmišljati - želim li je uopće? No nisam baš takav vuk samotnjak kao što nekad mislim da jesam, volim društvo, ljubav i zajednicu.", rekla je za RTL.