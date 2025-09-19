Naši Portali
Novi singl

Irma donosi hit jeseni s "Uzmi Me"

Irma Dragičević
Foto: Ante Odak
1/6
VL
Autor
Promo
19.09.2025.
u 11:00

Irma objavljuje "Uzmi Me", svoj prvi singl u suradnji s diskografskom kućom Dancing Bear. Novim singlom učrvšćuje svoju poziciju jedne od najoriginalnijih crossover umjetnica nove generacije. Trenutno pjeva u operetama "Grofica Marica" i "Pariški Život" te u mjuziklima "Posljednjih pet godina" i "The Six" (kazalište Komedija).

Irma Dragičević, nevjerojatno talentirana crossover pjevačica, konačno objavljuje novi singl “Uzmi Me”! Uz upečatljive nastupe u domaćim i regionalnim operetama i mjuziklima te zapaženog pojavljivanja na Dori 2025., Irma donosi svježu energiju i otvara novo poglavlje svoje glazbene karijere. Njezino novo izdanje ujedno i obilježava početak suradnje s renomiranom diskografskom kućom Dancing Bear, nositelju licence Warner Music Groupa za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i Kosovo.

Spoj Irminog zavodljivog, ali snažnog vokala, klupske energije i emotivne dubine čini "Uzmi Me" pjesmom koju će slušatelji osjetiti i zavoljeti već pri prvom slušanju. Irma se ovim singlom potvrđuje kao jedno od najoriginalnijih i najprominentnijih crossover imena nove generacije. "Uzmi Me" je pjesma koja spaja dvije strane Irmine glazbene osobnosti – klasično obrazovanje i senzibilitet s modernom, plesnom produkcijom. U svježem i ritmičnom aranžmanu, pjesma nosi emociju čežnje, hrabrosti i prepuštanja, ali i jasnu sliku ženske snage i ranjivosti.

“S velikim veseljem objavljujem svoj novi singl ‘Uzmi Me’, gdje sam se prepustila novom zvuku i novoj energiji. Pjesma je nastala odmah nakon Dore, ali je strpljivo čekala pravi trenutak! Uz mog autora Jana, tu su i mladi producenti Ervin i Đivo koji su donijeli posebnu klupsku vibru. A kao velika ljubiteljica ljeta, odlučila sam da ljeto ne mora završiti – i to se čuje,” poručuje Irma.

Autorski tim pjesme donosi kreativnu kemiju koja se osjeti u svakom taktu. Glazbu i tekst potpisuju Jan Jakovljev i Irma Dragičević, dok su za aranžman i produkciju zaslužni Đivo Bjelančić i Ervin Bešić – dvojac koji donosi spoj modernih glazbenih trendova i prepoznatljive elegancije.

Irma Dragičević
Foto: Domy Media

“Posebna mi je čast što je upravo Irma svojim snažnim i emotivnim vokalom udahnula život pjesmi ‘Uzmi Me’. Njena interpretacija donijela je toplinu i snagu, ali i onu krhku ranjivost koja svaki stih čini još bližim i stvarnijim. Ona je pjesmu pretvorila u intenzivno glazbeno iskustvo, priču koja traje i nakon što posljednji ton utihne,” izjavio je autor Jan Jakovljev.

Pjesmu prati i upečatljivi videospot, čiju produkciju potpisuje Domy Media. Spot dočarava senzualnu ljetnu atmosferu pjesme, a kroz kadrove vodi emocija neizrečenog – ono “uzmi me” koje odzvanja i kad je sve rečeno. Vizualna priča zaokružuje pjesmu i podiže je na još jednu razinu.

Irma Dragičević
Foto: Ante Odak

Singl "Uzmi Me" poziva svakog slušatelja da ju osjete, zaplešu i prepuste se. Irmin glas i poruka ostaju dugo nakon što pjesma završi. Zapratite Irmu na Instagramu, TikToku i na njezinoj web stranici irmadragicevic.hr, jer ovo je tek početak glazbenog putovanja koje se ne smijete propustiti.

