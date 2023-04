Internet se smije Photoshop greškama Kardashian klana, a svi se slažu da je u tome najgora Khloe

Khloe Kardashian (38) jedna je od slavnih sestara klana Kardashian koja se uvijek bori s kilogramima, a posljednjih godina, mnogi kažu, izgleda bolje nego ijedna od njih. No, nešto uvijek izgleda pomalo čudno na njezinim fotkama. Upišete li njezino ime u Googleovu tražilicu, izbacit će vam mnoštvo fotografija, a na većinu njih reality zvijezda izgleda neprepoznatljivo. Nije rijetkost da sestre Kardashian posegnu za Photoshopom ili kakvim drugim programom za uređivanje fotografija, no korisnici društvenih mreža slažu se da je Khloe najgora u tome.

Na njezinim fotografijama uvijek se nešto čudno vidi, a među zadnjima je i slučaj iz siječnja kada se pojavila na fotografijama iz najnovije kampanje snimljene za lifestyle magazin Sorbet u kojem izlazi njezin veliki profil. Odjevena u Pradu od glave do pete, Khloé na svim fotografijama gotovo da ne nalikuje na sebe.

Preduge i premršave noge i stopala, grudi manje nego inače, struk također.. sve su to primijetili pratitelji, kao i to da više sliči slavnoj glazbenici Taylor Swift.

"Mislio sam da je Taylor Swift lol", "Stvarno sam mislio da je ovo Taylor Swift lol", "Njene noge izgledaju preduge", "Ove nikad ne prestaju s fotošopiranjem", pisali su.

Također, svi se sjećaju skandala s njezinim rukama, odnosno dlanovima, koje prečesto produži na fotografijama više nego što bi trebalo. "Ovako izgleda ruka čudovišta koju zamišljam kako će me zgrabiti za gležnjeve ispod kreveta", stoji u jednoj objavi na Twitteru.

A postala je i glavna sprdnja na Facebook stranici The Last House of Horror. Nakon fotografija na kojoj su je ismijavali zbog ruku Khloe je pozirala polugola – rukama je prekrila grudi, a njezini dlanovi na fotografiji se ne vide zbog čega su mnogi pomislili da je to namjerno.

Nekoliko dana nakon toga o svemu se oglasila i sama Khloe kada je vidjela tisuće komentara o svojim rukama.

"Ne brinite! Nemam jezivo duge prste! Sve je do leće (op. a. fotoaparata)! Ne mogu vjerovati da uopće pišem o ovome. Moje stare, normalne dužine ruke u jednom su komadu. Ne, nisam išla na operaciju i ne, nije 'Photoshop katastrofa'", napisala je tada.

