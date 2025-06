INmusic je sjajna prilika da se Zagreb pozicionira na mapi rock turizma

Nije čudno da domaća publika voli INmusic. a i stranci. Trodnevna fešta i jedan od najboljih europskih rock festivala koji se od 23. do 25. lipnja održava na Jarunu ujedno je i nešto poput “socijalne mjere” organizatora festivala Zorana Marića, znamo li da u ovo vrijeme poskupljenja svega i svačega omogućuje publici za 119 eura tri večeri pogledati odlična svjetska imena.

Svi koji ovih tjedana putuju na koncerte u inozemstvo znaju da ulaznica za jedan koncert usporedivog imena (jednog) u Beču, Pragu ili Milanu košta više od trodnevnog provoda na INmusicu. Evo vam dobrog primjera: jedan od vrhunaca ponude 17. INmusica svakako su Air, čija je ulaznica za lanjski nastup na šibenskoj tvrđavi Sv. Mihovil koštala 130 eura.

Ne računajući izuzetno povoljan omjer cijene i vrijednosti koju dobijete, ovogodišnji INmusic s nekoliko desetaka tisuća poklonika opet će omogućiti atmosferu pravog, velikog rock festivala nadohvat ruke, tj. noge ili bicikla.

Iako su Kings of Lion otkazali europsku turneju (jer je pjevač i gitarist Caleb Followill slomio nogu i završio na operaciji), zamijenjeni su Kasabianom, pa je popis izvođača još uvijek bogat. Uz glavne headlinere pojedine večeri (prve su Air/Fontaines D.C, druge Kasabian/Michael Kiwanuka, treće Massive Attack/St. Vincent), na tri pozornice u Zagreb će stići neka od sjajnih, novih i starih imena svjetske scene poput legendarne Kim Deal iz Pixiesa, The Streets, Foster the People, Koikoi, Sailor Honeymoon, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80 i drugi.

Ove godine bez prijetnje kiše, iako niti ona nije zaustavila neka “mokra” izdanja festivala, pod ljetnom temperaturom prvi dan 17. INmusica donijet će i prve ovacije nekoliko desetaka tisuća ljudi sjajnoj postavi najpoznatijih imena, ali i onima komercijalno gledano “manjima”, nipošto ne i sporednima. Upravo suprotno, uz najveću festivalsku pozornicu koja najviše privlači masovnu publiku, mnogima je najzanimljivija upravo ona manja bina do nje, jer na njoj (u vremenskom cik-cak rasporedu izmjene izvođača koji vam omogućuje čuti sve), možete pogledati nastupe nekih aktualnih imena koji često budu najzanimljiviji na festivalu. A tu je i treća pozornica na drugom kraju Jaruna, nekoliko domaćih imena i brojni dodatni programi koji su mnogim posjetiteljima atrakciju poput onoga što čuju na pozornicama.

Neki se vraćaju u Zagreb, poput Massive Attack, St. Vincent, The Streets ili mnogima omiljeni Fontaines D.C. koji s novim albumima i projektima na lageru nude i drukčije programe. Kao i St. Vincent koja je u top formi zadnjim albumom “All Born Screaming”, a lijepo je da ćemo vidjeti i Kim Deal, legendarnu basisticu Pixiesa koja je objavila prvi solo album. Yard Act jedno su od zanimljivijih novih imena, ali popularniji su Michael Kiwanuka i Seun Kuti & Egypt 80, ili američki Foster the People koji su za prvi album “Torches” 2011. osvojili tri nominacije za nagradu Grammy, a s drugim “Supermodel” stigli na treće mjesto američke Billboard ljestvice najprodavanijih albuma.

Rock festivali dobra su prilika da se na jednom provjeri mjestu veći broj izvođača, a kad neki festival poput INmusica prijeđe u klasu najvećih europskih festivala, onda publika u tri večeri ima priliku usporediti neka od najpoznatijih svjetskih imena za koja bi inače trebala potegnuti malo dalje, i skuplje, od kućnog praga. A sve to kod kuće u Zagrebu doživite na vrhunski opremljenoj glavnoj pozornici koja s tehnološke strane za svaki nastup glavnih izvođača donosi njihov cjelovit audiovizualni pečat kao da se radi o samostalnim koncertima.

INmusic je proglašavan jednim od ponajboljih europskih festivala; primjerice, prestižni britanski magazin New Musical Express prije nekoliko godina uvrstio je INmusic među 12 najpopularnijih svjetskih festivala, među imena kao što su Coachella, Reading i Isle Of Wight. INmusic je s godinama postao kulturni događaj par exellence, s ekonomskim i marketinškim učinkom koji blagotvorno djeluje na lokalnu ekonomiju i turističku poziciju Zagreba. Zaista je ugodno iskustvo šetati se među desecima tisuća posjetilaca i vidjeti Engleze, Nijemce, Japance, Amerikance i druge kako ruku pod ruku s domaćom publikom čine Zagreb metropolom kakva bi htio biti, a često nije. Naravno, ima turista i inače, ali nikada u ovolikom broju i na ovakvom zajedničkom zadatku. Velik financijski prihod koje će strani turisti ostaviti lokalnoj zajednici pokazuje da se dugo godina kod nas maćehinski gledalo na rock turizam koji je svuda u svijetu jedan od glavnih načina za poboljšanje imidža neke destinacije i privlačenje publike koja troši svih dana boravka.

Gledajući programski, INmusic je najvažnija smotra stranih rock imena na domaćem terenu, festival s kojim smo dio svijeta i bez kojeg, kao u koroni, lipanj djeluje prazno, kulturna ponuda siromašnije, a publika tužno. Jer ne ići na INmusic luksuz je koji si mogu dozvoliti samo oni totalno nezainteresirani za suvremenu rock glazbu i svjetsku pop scenu.