FOTO Marko iz 'Braka' nakon tjedana šutnje otkrio u kakvom je odnosu s Kristinom, ovo će mnoge iznenaditi

Krajem svibnja završila je još jedna sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a veliko finale, kao i obično, nije prošlo bez drame i žestokih rasprava. Iako su stručnjaci spojili devet parova, samo su Kristina S. i Marko na posljednje snimanje stigli zajedno, čvrsto se držeći za ruke. Njihova priča bila je jedinstvena jer ih nisu spojili eksperti; kemija se među njima rodila spontano tijekom snimanja, prerasla u simpatije i na kraju u vezu, unatoč sumnjama gledatelja i ostalih sudionika. Na završnom susretu jasno su poručili – njihova ljubavna priča ne završava s emisijom.

Nakon što su se kamere ugasile, za razliku od drugih kandidata koji su bili vrlo aktivni na društvenim mrežama, Marko i Kristina povukli su se iz javnosti. Njihova šutnja potaknula je brojna nagađanja i mnogi su se pitali je li njihovoj romansi došao kraj. Tjednima su obožavatelji iščekivali bilo kakav znak da je par i dalje zajedno, no od njih nije bilo ni traga ni glasa, što je samo pojačalo šuškanja o prekidu. Svim je nagađanjima napokon došao kraj kada je Marko na svom Instagram profilu objavio nedvojben dokaz njihove ljubavi. Beograđanin je podijelio fotografiju na kojoj u moru strastveno drži osam godina stariju Zadranku, a romantičnu atmosferu dodatno je naglasila pjesma “More” Olivera Dragojevića u pozadini. Ta objava jasno je dala do znanja da ljubavna iskra između njih dvoje i dalje gori, jače no ikad.

Foto: Instagram screenshot

U jednom od svojih posljednjih razgovora za medije, Marko je otvoreno progovorio o tome čime ga je Kristina osvojila. - Kad sam ugledao Tinu, vidio sam jako zgodnu i lijepu djevojku, a naša iskrenost nas je dovela do ovog trenutka. Vjerovali smo jedno u drugo. Ta naša ljubav, ni mi sami nismo očekivali da će se dogoditi, ali baš mi je drago. Posebno zato što je Tina tu pored mene. Ona je jako odlučna, direktna djevojka. Pametna je i bistra, brižna i osjećajna. Svatko bi je poželio. Hvala Bogu pa je završila sa mnom - iskreno je priznao Marko za RTL.

Njihova priča nastavlja se i nakon showa, a ljubav je svakim danom sve jača. Kako bi što više vremena provodili zajedno, s obzirom na to da žive u različitim gradovima, par često putuje kako bi se viđali. No, čini se da je veza postala vrlo ozbiljna jer, prema posljednjim informacijama, Marko i Kristina planiraju i sljedeći veliki korak – zajedničko useljenje, čime će svoju ljubavnu priču okruniti zajedničkim životom.