Ingrid je prije Luke ljubila trenera koji joj je nedavno napisao emotivnu posvetu

U RTL-ovom showu "Brak na prvu" stručnjakinja Ingrid Divković natjecatelje je savjetovala kako da im brak uspije i u ovom showu zajedno s drugih dvoje stručnjaka natjecatelja Luku Budaka spojila je u brak s Nadijom Amić. U ovom televizijskom sociološkom eksperimentu taj brak na kraju nije uspio, ali je ovaj show na kraju spojio Ingrid s Lukom. Priznali su to jučer nekoliko tjedana nakon što je na televiziji prikazano finale showa.

Prije Luke Ingrid je sedam godina bila u vezi s fitness trenerom Daliborom Petrinićem s kojim je godinu dana živjela i na Tenerifima. Par je prekinuo prije četiri mjeseca, a Dalibor je prije mjesec dana na Instagramu objavio kako više nisu zajedno i napisao je emotivnu posvetu svojoj bivšoj djevojci u kojoj je naglasio kako treća osoba nije razlog njihovog prekida..

- Svi vi koji me duže vrijeme pratite putem interneta znate da ne volim previše otkrivati svoj privatni život. Ali vjerojatno znate da sam imao jako lijepu vezu s jednom predivnom dušom koja se zove Ingrid Divković. Ali s obzirom da je prošlo 3 mjeseca kako više nismo skupa, htio sam vam samo reći da je naša veza završila. Ženski dio publike koji prati Ingrid to već zna, ali dobar dio mojih pratitelja ne zna, pa sam samo htio to podijeliti sa svima vama. Razlog prekida nije nikakva treća osoba, već smo jednostavno došli do kraja našeg puta. U 7 godina smo imali puno predivnih trenutaka na kojima sam beskrajno zahvalan i koje ću uvijek pamtiti. I znam da smo jedno drugom ostavili neizbrisiv trag u srcima i dušama. Većina ljudi nakon prekida ili gubitka voljene osobe osjeća tugu i često i ljutnju, ali ja osjećam samo zahvalnost što sam pored sebe imao tako divnu osobu zadnjih 7 godina, a vjerujem da i Ingrid osjeća isto. Zauvijek ćemo biti povezani bez obzira što nastavljamo svaki svojim putem i nemojte da vas ova naša priča slučajno rastuži i da izgubite vjeru u ljubav. Jer zapamtite; svaka osoba koja vam uđe u život ima svoju misiju i razlog zašto. Slučajnosti ne postoje. I ako reagirate iz čistog srca a ne ega i želje za posjedovanjem, onda se možete veseliti tuđoj sreći čak i kada vi sami niste dio nje. I to je za mene prava definicija LJUBAVI! Hvala ti na predivnih 7 godina draga moja, ostavila si neizbrisiv trag na mom srcu... Tvoj Dalibor - napisao je u poruci.

Mediji su za njih govorili pisali kako su jedan od najzgodnijih parova, a Ingrid i Dalibor zajedno su predstavljali knjige i bili su jedno drugome najveća potpora.

