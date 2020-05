Đokovićeva supruga: Novak želi još djece, ali mene je majčinstvo uništilo

Jelena Đoković, supruga tenisača Novaka Đokovića gostujući u emisiji Grahama Bensingera pričala je o majčinstvu i o tome koliko se promijenila otkako je postala mama. Gost je bio i Novak, a Graham je i tenisaču i njegovoj supruzi postavio pitanje žele li još djece i njihovi odgovori su bili različiti. Tenisač je rekao kako je teško odgovoriti na pitanje žele li još djece i rekao je kako su kao par zadovoljni što imaju dvoje djece, ali nije isključio mogućnost povećanja obitelji. Njegova supruga dala je drugačiji odgovor.

- Posvećena sam djeci i dajem im se u potpunosti. I Novak mi je kao dijete, traži puno pozornosti. Imam pune ruke posla, mislim da mi više ne treba. - rekla je Jelena i dodala kako razumije Novakovu želju jer je zbog karijere propustio dosta toga u odgoju njihove djece i pretpostavlja kako će htjeti još jedno dijete kada završi karijeru, ali ona nije sigurna da će se to i dogoditi. - Neću reći ne ako nam to život donese, ali reći ću da bi moj izbor bio ne - kaže Jelena i rekla je kako ju je majčinstvo uništilo. Zbog potreba svoje djece i Novakovih potreba kaže da je sebe stavila u drugi plan i često je bila anksiozna i uplašena i suočila se sa svojim strahovima.

- Djeca bi trebala nadmašiti roditelja, ali uplašila sam se kako će netko nadmašiti Novaka. On je sad već povijesna ličnost, kako ću odgojiti dijete koje će to nadmašiti? Bila sam anksiozna, to me uništilo. Uništilo je moju sliku o sebi. - ispričala je. Tek kada se suočila sa svojim strahovima probudila se i posvetila više sebi. Ne skriva kako je bilo teških perioda u njihovom braku i javno je priznala nešto.

- Mislim da je hrabro od mene što ću ovo reći pred milijunima, ali pokušala sam se natjecati s Novakom. Osjećala sam da mogu puno više toga ali uvijek sam bila u pozadini i imala sam osjećaj da ne dobivam dovoljno priznanja i pažnje. Uz to postoji stereotip o ženama sportaša kako bi se one trebale ponašati ili kako bi trebale izgledati, a ja se ne uklapam u tu sliku. Zato sam trebala izmisliti svoje mjesto u svemu tome i polako se to pretvorilo u natjecanje jer sam htjela pokazati da sam ja više od žene sportaša. Danas se ponosim što me prepoznaju kao njegovu suprugu, ali prije me to vrijeđalo - priznala je Jelena.

