Influencericu prevario zaručnik s kojim čeka dijete! Ella Dvornik joj uputila značajnu poruku

Popularna influencerica The Wizard Liz (26), pravim imenom Lize Dzjabrailova odlučila je prekinuti zaruke s Landonom Nickersonom (23) nakon što je otkrila da ju je varao – i to dok je četiri mjeseca trudna s njihovim prvim djetetom. O svemu je otvoreno progovorila na društvenim mrežama, gdje je također najavila da će prodati zaručnički prsten vrijedan sto tisuća dolara, a prihod donirati za pomoć samohranim majkama.

Liz, koju na YouTubeu prati oko osam milijuna pratitelja i Landon, s gotovo tri milijuna, do nedavno su djelovali kao skladan par. Međutim, sve je puklo kada je Liz doznala da je Landon napravio tajni Snapchat račun gdje se javljao jednoj djevojci te se pokušao naći s njom. Djevojka se javila Liz i pokazala joj sve poruke koje su izmijenili. Liz je za nevjeru saznala tek nakon romantičnog putovanja u London i nakon niza objava kojima su u jesen najavili zaruke. Liz priznaje da ju je šokiralo ono što je otkrila, pogotovo jer je, kako kaže, njezin bivši zaručnik "napisao čitavu knjigu o tome koliko je voli".

FOTO Evo kako se naša prezgodna voditeljica i bivša djevojka 'zločestog dečka' mijenjala tijekom godina

Nickerson je, s druge strane, u kratkoj objavi pokušao umanjiti cijelu situaciju, nazivajući sve "nekoliko minuta dopisivanja". Ipak, Liz mu nije oprostila. Na Instagramu je odlučila razjasniti i neke neistine koje su se počele širiti. Naglasila je da su oboje bili slobodni kada su se upoznali prije četiri godine putem Instagrama i da u to vrijeme nitko nije nikoga varao: "Ne znam tko je to izmislio, ali da nije bio slobodan, ne bih bila s njim".

FOTO Tko je tajanstvena majka Ave Karabatić? Imala je preblem sa zakonom, a Ava je šokirala izjavama da ju je Sanja pretukla

U komentarima ispod objave javila joj se i naša popularna influencerica Ella Dvornik koja joj je napisala podršku s riječima: 'I ja sam imala Pokemone, nikada nisu evoluirali. I to je OK Liz', te je dodala tužan emotikon. Podsjetimo, The Wizard Liz je influencerica poznata po svojim YouTube videima koji premašuju milijunske preglede, a tematika kojom se bavi su manifestacija i ljubavi prema sebi.