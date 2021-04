Neumorna Indira se sprema za novi poslovni pothvat sa suprugom: Već smo dobili zanimljive ponude

Za energičnu pjevačicu Indiru Levak nema stajanja. Iako se i ove godine predviđaju teškoće glazbenoj industriji zbog pandemije koronavirusa, ona je nedavno snimila novu pjesmu i završava drugi album, ali istodobno još više širi svoje profesionalne horizonte te se sa suprugom Miroslavom sprema na novi poslovni izazov. Upravo nam je o tome otkrila detalje, ali i čime se bavi dok nema koncerata, kako dišu njezini kolege s estrade i zašto ne gubi nadu u bolje sutra.

Bavite se koječim, ali to trenutačno nije glazba. Ili nam se barem tako čini. Zamijetili smo da ste često u Istri. Što se tamo zbiva?

Možda je trenutačna percepcija da je sve vezano za glazbu stalo, ali varate se. Prije nekoliko dana snimila sam novu pjesmu koja će uskoro biti objavljena. Jao, koja pjesma, dira ravno u srce! Kontinuirano radim na novim materijalima, pišem tekstove i u završnoj je fazi moj drugi samostalni album. Od glazbe ne odustajem, to je moj život, ali naravno da radim i druge stvari. Moj poduzetnički duh ne miruje, aktivna sam paralelno na više frontova. U Fažani suprug i ja imamo apartmane koje smo došli pripremiti za sezonu. Bavim se interijerima, dizajniranjem te proizvodnjom namještaja Indira Levak Dizajn pa stalno imam i nove ideje kako osvježiti prostore. Proljeće je idealno vrijeme za to pa sam iskoristila dva tjedna boravka u Istri kako bih uživala u morskom zraku, ukusnoj hrani i dobrom društvu te preuredila apartmane s nekoliko dizajnerskih trikova.

Vi i suprug došli ste na ideju o zajedničkom biznisu i otvorili biste beach bar. Može malo više o tome?

Mirek i ja sve radimo zajedno i stalno nam padaju na pamet nove ideje. U Istru smo zaljubljeni pa smo već investirali u apartmane u Fažani, a sada razmišljamo o novoj investiciji u beach bar. Tražimo idealnu lokaciju na potezu od Fažane do Pule i već smo dobili neke zanimljive ponude. Meni je u krvi razveseljavati ljude pa tako znam da će naš beach bar imati najbolji program za posjetitelje. Moji koncerti iznenađenja bit će česti, kao i mnogi drugi zabavni sadržaji. Do sada su nam se sve poslovne ideje realizirale pa vjerujemo da će i ova.

Dok nema glazbe, odnosno koncertnih aktivnosti, kako živite i čemu ste se okrenuli i u profesionalnom i u egzistencijalnom smislu?

Kao poduzetnica znam da se nikada ne treba fokusirati samo u jednom smjeru poslovanja. Već godinama Miro i ja ulažemo u našu proizvodnju sprava za vježbanje Koloseum i namještaj Indira Levak Dizajn. Tu su i apartmani u Fažani, ali moram priznati da je glazba moj život i uvijek će biti na prvom mjestu. No u ovoj situaciji u kojoj se svijet našao potvrdilo se da moramo biti svestrani, okretni i prilagodljivi. Nama je upravo sve to i omogućilo da i dalje radimo i stvaramo. Rekla sam: “O. K., ne mogu trenutačno održavati koncerte, ali mogu puno toga raditi. Od sjedenja doma nema ništa. To nije bila opcija. No jako se veselim svakom novom nastupu, pa i onima online, koji su postali česti, ali ja i preko ekrana uspijem rasplesati i podići ekipu na noge!

Kada je riječ o povratku koncerata i starom normalnom, kako vi gledate na to iščekivanje?

Pa to je jedva čekanje! Jako mi nedostaje ta energija, uzbuđenje prije nastupa, osjećaj euforije kad napravim prvi korak na pozornici, a moja publika dočeka me s velikim pljeskom! Često u glavi vrtim naše koncerte na kojima smo pjevali uglas i nismo ni slutili da nam netko ili nešto može to oduzeti. Srećom, kroz povijest znamo da nijedna pandemija nije trajala vječno pa neće ni ova. Uskoro ćemo ponovno pjevati i plesati, grliti se i družiti. Imam vjere.

Jeste li u kontaktu s kolegama s estrade? Što oni kažu?

Svima nam je isto, ovo je vrijeme koje ne ide na ruku umjetnosti, a bez umjetnosti život je siromašan. Svi stvaramo i dalje i spremni ćemo dočekati koncerte, putovanja i sve što ide uz to.

Hoćete li se uskoro vratiti u Zagreb?

Već sam se vratila jer imam obaveza. Ali Mirek i ja stalno smo na relaciji Zagreb – Bjelovar – Fažana. Posao nam je dinamičan i nikada ne mirujemo. A kad bismo se i mogli malo odmoriti, Mirek me pozove na sastanak – u teretanu! Kakav sastanak, mustra, odmah mi zada kružni trening (smijeh)! Mi smo veliki radnici i u svemu tome uistinu uživamo.

Kako se u ovom razdoblju slažete sa suprugom? Nama se čini bolje nego ikad!

Nikad bolje! Mi smo srodne duše, dišemo kao jedno. Uvijek smo zajedno i sve radimo zajedno, tako nam odgovara. Odlično se nadopunjavamo i zato nema problema. Jedino oko kuhinje zna biti trzavica jer bi Mirek sve zdravo i s malo kalorija, a ja bih pravu slavonsku kuhinju. No nađemo kompromis.

Što vam ovih dana izvlači osmijeh na lice unatoč pandemiji koja ne jenjava?

Domaća šljivovica i dobro društvo s kojim je uvijek neki show najbolja su kombinacija za ove dane! Odlično smo se proveli u Fažani, a kada smo kući, tu su naše mace koje su prave cirkusantice i nasmiju nas do suza. U svakom danu treba naći razlog za sreću, za osmijehe. I kada je teško, treba naći nešto dobro, zahvaliti na svemu što imamo i na tome tko je uz nas. Samo tako možemo izaći jači iz svega ovoga. Ljudi dragi, gore glavu!

