'Imam nevjerojatan respekt za sve koji su ostavili krv, kosti i dušu u najgorim uvjetima za našu slobodu'

Početkom sljedeće godine na HRT-u ćemo gledati seriju Joška Lokasa „Nestali“ koja će u četiri povezane epizode u trajanju od 50 minuta ispričati priču o šestorici vojnika koji su desetak dana uoči vojne operacije Oluja ostali iza neprijateljskih linija odsječeni od ostatka svoje jedinice.

Radnju će predvoditi šest glumaca i jedna glumica; Sandra Lončarić, braća Goran i Bojan Navojec, Alan Katić, Filip Križan, Vedran Živolić te Marko Cindrić. Snimanje je završilo, nakon obilaska više od 90 lokacija snimalo se na njih 50-ak diljem Zadarske županije u najrazličitijim vremenskim uvjetima. Ususret skorašnjem prikazivanju, porazgovarali smo s Markom Cindrićem koji tumač lik Gradskog, vojničine koji hoda između ludila i logike.

Foto: Promo

– On je čovjek izgubljen u hororu rata, ovisan o adrenalinu, a opet nekako nalazi vremena za misli o tome što i kako kad taj mrak prođe – pojašnjava nam mladi glumac koji opisuje da su za potrebe uživljavanja u ulogu njih šestorica morali trenirati i određene borilačke vještine. – Trenirali smo krav magu s Ivanom Zafranovićem i njegovom odabranom ekipom vrhunskih sportaša kako bismo znali što nas čeka u bliskoj borbi te kako bi pripremili koreografije za scene borbe. S Vedranom Živolićem i Marinkom Petričevićem trenirali smo boks i razne oblike kružnih treninga – otkriva Cindrić i napominje da je cijelo snimanje bilo jedan veliki izazov.

– Konstantan boravak uma i tijela u stanju agresije, ludila i emotivnih tobogana ostavi na vas posljedice, a pogotovo kad se to događa na 40 stupnjeva – govori nam. Osim fizičkih priprema, bile su tu i one logističke pa im je stožerni narednik Goran Novak prenio vojno zadnje kroz višetjedne pripreme iz taktičkih kretanja male jedinice na raznim prostorima.

– Upoznao nas je s raznim vrstama oružja i podijelio s nama koliko je mogao sjećanja na to teško vrijeme. Cijelo vrijeme na terenu bili smo okruženi iskusnim vojničinama i ljudima poput Ive Baždarića iz Paljuva, slavonskog dvojca Ive i Kristijana te dečki iz ATJ Lučko koji su pazili na svaki naš korak po 12 sati, tijekom snimanja, da bi svaka situacija bila autentična – prepričava Marko kojeg je Joško osobno odabrao za ulogu u ovom projektu.

– Sjeli smo, porazgovarali i šest mjeseci nakon zajedno smo se topili u kamenjaru Paklenice – smije se 35-godišnji glumac s diplomom prestižnog Oxforda, kojeg smo dosad gledali i u „Čistoj ljubavi“, seriji „Kud puklo da puklo“, „Crno-bijelom svijetu“... Premda je u doba rata bio dijete i nema osobnu priču vezanu uz temu „Nestalih“ ne skriva koliko se divi svima koji su proživjeli strahote u tom razdoblju. – Imam ratna sjećanja, i iako nisu usko vezana uz „Nestale“, imam nevjerojatan respekt prema ljudima koji su ostavili krv, kosti i dušu po raznim terenima u najgorim uvjetima kako bismo mi uživali ovu slobodu koju imamo – ističe Marko dodajući kako bi trebalo biti više serija koje obrađuju ovu temu.

Foto: Promo

– Imamo nevjerojatne priče iz tog razdoblja koje možda nikada neće biti ispričane. Priče na osobnom nivou kakve bi Amerikanci već dobrano eksploatirali – govori nam Gradski koji se upravo vratio iz Praga gdje je pet tjedana snimao njemački film „Tage an der Moldau“ u kojem ima glavnu ulogu. – Narastao sam kroz to iskustvo kao glumac i kao čovjek - kaže nam Cindrić ističući kako je tijekom deset godina u filmu upoznao divne ljude, ali i one s kojima je bilo teško, no na kraju je iz svega naučio nešto za daljnji rad i život.

Podsjetimo, “Nestali” progovaraju o izgubljenoj generaciji, preskočenoj i zakinutoj za normalan život zbog nametnutog rata. Likovi šestorice glavnih junaka inspirirani su stvarnim osobama, ljudima koji su umjesto fakulteta odabrali rat. U ratu su postali svjesni važnosti prijateljstva, žrtvovanja i ovisnosti o prvom čovjeku do sebe. Priča je to o ljudima koji nisu kalkulirali kada je trebalo braniti domovinu. Osim spomenutih glumaca, u ostalim ulogama gledatelji će imati prilike gledati Marinka Prgu, Tarika Filipovića, Mariju Škaričić, Enisa Bešlagića, Enesa Vejzovića i mnoge druge.