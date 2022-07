Ima 221 milijardu dolara, no sam je odlučio postati beskućnik, a iako ima devetero djece - misli da im treba samo mama

Uvijek sam imala šesto čulo za nove trendove, nipošto samo modne. Ah, koliko me to koštalo (živaca). U gimnaziji, davno, pročitala sam Supekovu knjigu "Ova jedina zemlja" i zaključila da ćemo se uskoro zbog prenapučenosti gristi po ulici kao štakori. Bila sam prva zagrebačka žrtva ekoanksioznosti, nove, recentne mentalne bolesti, zaista desetljećima prije vremena.

Stara otprilike koliko i Greta Thunberg kad je pala u zanos, jednako tako povodljiva, zapaljive mašte, putovala sam Gorskim kotarom do mora s roditeljima, brojala stabla koja se suše zbog kiselih kiša i nervozno grizla nokte. Nisam htjela hodati po kiši da mi kiselina ne izjede ten i rekla tati da me ne gnjavi s matematikom i fizikom kad ionako planetu nema spasa. Što će mi to sve kad nam prijete glad, ratovi, siromaštvo, bolesti, a i "kiseli" ten umjesto svježeg poput breskvice onih Engleskinja odraslih u šetnjama po kiši. Ali ništa mi se nije činilo tako velikim problemom kao prenapučenost. Doduše, nisam ni slutila da se nećemo gristi po ulici nego po društvenim mrežama, virtualno, dok se ne gledamo u oči, kao od dosade pomahnitali štakori. Najednom, nekoliko desetljeća kasnije, gotovo sve čime su me plašili Rudi Supek i članovi Rimskog kluba nije više ključni problem za čovječanstvo. Moja ekoanksioznost bila je posve krivo usmjerena.

Elon Musk (51) tvrdi da našoj civilizaciji ne prijeti prenapučenost, upravo obrnuto. Ja vjerujem Musku, koji se tako rado identificira s Nikolom Teslom, bez obzira na to što u posljednje vrijeme luduje po Twitteru i ponešto neortodoksno brani slobodu govora kao najvažniju vrijednost zapadne civilizacije u vrijeme kad je najednom opet postala nepoćudna kao u srednjem vijeku. Dok on "igra za raju i zanemaruje taktiku", njegov novac raste sam. Sad već navodno ima 221 milijardu dolara. No, novac nije dokaz pameti, ali njegova postignuća ipak jesu. Dovoljno je samo letimice baciti pogled na njegovu biografiju prevedenu i na hrvatski "Elon Musk: Tesla, SpaceX i potraga za čarobnom budućnošću" (2015.) da čovjek povjeruje, kao i autor Ashlee Vance, da je Musk genij koji razumije i našu sadašnjost i budućnost bolje od mnogih koji o tome pišu.

Vance Muska uspoređuje s velikim industrijskim vizionarima poput Thomasa Edisona, Henryja Forda, Andrewa Carnegieja i Johna D. Rockefellera. U jednom trenutku Vance kao da pada u zanos i objašnjava da je Musk puno manje CEO koji ganja profit, a puno više general koji okuplja svoje trupe da bi osigurao pobjedu čovječanstva. Uspoređuje Marka Zuckerberga - koji nam samo želi pomoći da podijelimo slike svojih beba na Facebooku - s Muskom koji želi ni više, ni manje... spasiti ljudsku vrstu od samonametnutog ili slučajnog uništenja. Vance smatra tragičnim što najbolji inženjerski umovi našeg vremena rade na skupljanju što većeg broja klikova pa mu se Musk, uporni, nepopustljivi imigrant koji je u Ameriku došao 1992. iz Južne Afrike preko Kanade, u svojim širokim interesima zaista čini poput samog Tesle. Čak i po tome što radi po cijele dane na užas svojih bivših žena i partnerica. Jednom se zapitao u intervju koliko bi to čovjek trebao posvetiti vremena ženi s kojom dijeli život - zar ne bi deset sati tjedno trebalo biti dovoljno!

No, svi oni ekoanksiozni nihilisti koji se hvale svojom čistom vrlinom jer su odustali od djece da bi činili dobro "Gei" u velikoj su zabludi jer su zapadne zemlje već u procesu "bijele kuge", demografskog odumiranja. U Sjedinjenim Državama, recimo, prošle godine rođeno je najmanje beba u posljednje četiri decenije, a čak 21 posto generacije Z (oni rođeni između 1997. i 2003.) izjašnjava se kao pripadnik LGBTQ skupine (u Gallupovom istraživanju provedenom prošle godine na uzorku od 12.000 ljudi). Situacija, kao što znamo, nije ništa bolja ni kod nas, kao ni u Velikoj Britaniji. Jedino se Elon Musk i Boris Johnson svojski trude da nešto učine na tom planu. Za nekoliko stoljeća njihovih će potomaka biti gotovo koliko i danas direktnih potomaka Džingis-Kana, kojim je Elon Musk inače opsjednut. Možda i zbog tog milijunskog potomstva.

Znate li one brojne genetske testove koji nam se sad jeftino nude po internetu da bismo saznali koji su sve narodi među našim precima? To je poprilično besmislena rabota jer su nam genetičari objasnili da je svatko tko je u devetom stoljeću imao potomke u Europi zapravo predak svakog današnjeg Europljanina. Koliko god to zvučalo čudno, svi mi smo potomci i Karla Velikog i Vikinga. Buduće generacije hvalit će se možda Muskovim genima.

Kao što znamo, Musk je početkom ožujka proslavio rođenje sedmog djeteta koje je za njega i kanadsku glazbenicu Grimes (34), njegovu sad već bivšu partnericu, nosila i rodila surogat majka. No, nedavno smo saznali da je još u studenom prošle godine dobio blizance sa Shivon Zilis (36), visoko pozicioniranom menadžericom u njegovoj tvrtki Neuralink, koja se bavi zastrašujućim područjem neurotehnologije, proizvodnjom implantata za vezu našeg mozga i tehnologije. Zilis se kao i Musk veoma strastveno već godinama bavi umjetnom inteligencijom, koju Musk smatra jednom od najvećih prijetnji čovječanstvu protiv koje se već sada moramo boriti što boljim sučeljem. Musk sa Shivon i blizancima, koji su nedavno dobili i očevo prezime, a majčino im je ostalo kao srednje ime, povremeno živi u Austinu, u Teksasu.

On veoma često ima potrebu svoj život pretumbati naglavačke, što poslovnim pothvatima, što privatnim izborima. Možda je to zapravo nova vrsta pustolova 2.0, osvajača kakav je nekad bio Džingis Kan. Musk je 2020. odlučio postati beskućnik. Prodao je gotovo sve što je imao nakon što je svoju ideju obznanio tweetom "Will own no house" (Neću posjedovati niti jednu kuću). Imao je samo u Los Angelesu, na Bel-Airu, šest kuća, a uz to i veliko imanje u sjevernoj Kaliforniji. Sve te kuće prodao je do studenog 2021. za 128 milijuna dolara.

Ispričao je u jednom intervjuu New York Timesu kako su mu te kuće išle beskrajno na živce. Godinama je provodio pola života u blizini San Francisca, u Silicijskoj dolini, i spavao ili u svojoj tvornici ili kod prijatelja u sobi za goste. Najčešće je boravio kod osnivača Googlea, Sergeya Brina i Larryja Pagea. Objasnio je da je shvatio da je to idealan aranžman jer je provodio kvalitetno vrijeme s prijateljima, mijenjao kad ću kod koga spavati s obzirom na to s kime se želi napričati...

A onda je kupio imanje i počeo odsjedati u svojoj kući kao iz Velikog Gatsbyja. Zvao je to dvorcem duhova. Njegovi koraci odzvanjali su praznim hodnicima i to je bilo zapravo sumorno. Rekao je da mu se činilo da živi na imanju Wayneovih (Batmanovo prezime), ali bez vjernog Alfreda.

Razmišljao je u jednom trenutku da si sam projektira kuću kao primjer idealnog zdanja iz snova za naše vrijeme, ali onda shvatio da će ga to odvući od puno važnijih poslova kao što su osvajanje Marsa za život ljudi te ekološke energetske održivosti.

Musk je više puta pričao da s djecom kad su mala ne mora provoditi puno vremena, a kad narastu onda ih vodi sa sobom na službena "studijska" putovanja, recimo u Kinu, gdje onda posjete Kineski zid i uče s njim o povijesti civilizacija. Vodio je djecu i onim brzim kineskim vlakom do Xi'ana da vide vojsku terakota ratnika. Tvrdi da voli s njima provoditi vrijeme, čak i raditi uz njih dok se oni sami igraju. Smatra da djecu ne treba neprestano zabavljati, tek tu i tamo igra s njima video igre ili ide u šetnje.

No, nije isključeno da je Muskova opsesija djecom osobne naravi. Imao je veoma loš odnos sa svojim ocem, također inženjerom i biznismenom. Odrastao je samo s majkom Maye, danas supermodelom u sedamdesetima, te sestrom i bratom, često u oskudici. Maye Musk napisala je autobiografiju "Žena s planom" (2020.) u kojoj je opisala kako ju je muž i fizički zlostavljao, i to već na bračnom putovanju, kad je Elon začet. Čitav život ponavljao joj je da je dosadna, glupa i ružna. Maye se aktivno zalaže za što brži prekid svakog nesretnog braka, no ne komentira Elonove veze i prekide.

Osim toga, Elonov prvi sin (deseto dijete!), Nevada Alexander, umro je s deset tjedana od "smrti u kolijevci". Musk je jednom ispričao da ga je držao na rukama dok mu se gasilo malo srce, nakon što mu je mozak predugo ostao bez kisika i beba pala u komu. Dvije godine kasnije, Musk i njegova prva žena Justine dobili su blizance uz potpomognutu oplodnju, a potom i trojčeke.

Njihov sin Xavier objavio je u lipnju, čim je napunio 18 godina, da je transrodna osoba i promijenio ime u Vivian. Preuzeo je i majčino djevojačko prezime Wilson. Sudu u Santa Monici Vivian je predala zahtjev za službenim prekidom baš svih veza, "u bilo kojem obliku", sa svojim biološkim ocem. On je za nju transfob koji je to više puta javno pokazao sa svojim tweetovima. Jednom je pisao o tome kako ga nerviraju sve te nove zamjenice. Elon je uzvratio kako je njegova kompanija Tesla godinama imala savršene rezultate u mjerenju LGBTQ jednakosti na radnom mjestu.

No, nije mu pomoglo što je nakon početka rata u Ukrajini, prije nego što je saznao da ima transrodno dijete, objavio meme o tome kako Netflix samo čeka da završi taj rat pa da naprave film u kojem se crni Ukrajinac zaljubljuje u transrodnog ruskog vojnika. Dakako, dobio je milijune lajkova od svoje divlje, nimalo woke sljedbe koju mnogi opisuju i kao sektu. Koliko ima onih na Zapadu koji ga srčano mrze, baš poput transrodne kćerke, toliko ima i onih koji ga vide kao božanstvo.

Elonova prva žena Justine, inače autorica nekoliko romana, jednom je objavila autobiografski tekst u američkom izdanju časopisa Marie Claire, o svojem nesretnom braku s Elonom. Opisala ga je kao upornog udvarača koji nije odustajao kad su se tek upoznali na fakultetu u Ontariju. No, iako je kasnije često znao reći Justine da je dosadna, baš kao što je njegov otac govorio Maye, on je bio i jedini muškarac koji je podržao njezinu ideju da piše. Dok su joj drugi frajeri na faksu spočitavali da je isuviše kompetitivna, on joj je sa zadovoljstvom rekao na jednom od prvih sudara da "vidi vatru u njezinoj duši" i da zato "vidi sebe u njoj". Na početku sretne ljubavne veze pitao je Justine koliko želi imati djece, a ona je odgovorila jedno ili dvoje, za više bi morala znati da će imati dadilju. Bio je zaprepašten, počeo se smijati i rekao da se oni po tome razlikuju. On niti u jednom trenutku nije pomislio da će živjeti bez dadilje. Puno godina kasnije, ne samo da je zaposlio brojne dadilje, već ima navodno i menadžericu koja je upravlja tom povelikom ekipom zaposlenica.

On se ubrzo obogatio, već prije vjenčanja s Justine 2000. godine. Prodao je svoju prvu kompaniju i zaradio 20 milijuna dolara. Ona nije bila ni svjesna da su potpisali predbračni ugovor koji joj je on navodno prikazao kao formalnost potrebnu zbog odnosa u njegovoj kompaniji. Nakon smrti sina posve se udaljio, uglavnom je vrijeme provodio na poslu i nije mogao razgovarati o tom gubitku, bez obzira na to što mu je ona objašnjavala da mora s njim dijeliti svoju bol. Bila je nesretna, on je bio distanciran i neprisutan. Na koncu ga je molila da joj se posveti kao nekad, kad nisu bili bogati, kad je nije promatrao kao trofejnu ženu i inzistirao da bude što svjetlija plavuša. Jednom joj je uzvratio da bi je odmah otpustio da mu je zaposlenica.

Kad je Justine predao papire za razvod, već nakon tri tjedna zaručio se s britanskom glumicom Talulah Riley, ponosan na njezinu malu ulogu Mary, jedne od sestara Bennet, u Wrightovom odličnom filmu "Ponos i predrasude" (2005.). Začudo, Justine i Talulah postale su dobre prijateljice. Musk se s Talulah vjenčao dva puta i navodno su i danas dobri prijatelji. Nakon Talulah imao je dobro poznatu aferu s Amber Heard, o čemu je svjedočio i na britanskom sudu.

Posljednje četiri godine bio je u vezi s Grimes, glazbenicom kanadskog podrijetla, pravim imenom Claire Elise Boucher, s kojom ima dvoje djece, sina Xa i tek rođenu kćerkicu koju već zovu Y, a zove se Exa Dark Sidereal. Musk i Grimes, gotičarka, a i mnogo toga drugog, upoznali su se virtualno, pričajući na nekom forumu o umjetnoj inteligenciji, filozofiji, psihologiji, neurologiji (što je Claire kratko i studirala) i kognitivnim stranputicama.

Musk, koji je definitivno odustao od kupnje Twittera, svoje omiljene platforme za razmjenu mišljenja sa svojih 25 milijuna sljedbenika, tvrdi da će i dalje jednako voljeti svu svoju djecu, sad već njih devetero, i nastojati što više vremena provoditi s njima, jednom kad prestanu biti bebe, kao što je rekao kad se rodio mali X, "mašine za papanje i kakanje", kojima treba samo mama. Iako se procjenjuje da će izgubiti milijardu dolara zbog neke vrste kaucije na Twitter i potrošiti stotine milijuna dolara na sudski proces koji ga čeka otkad je odustao od kupnje najutjecajnije društvene mreže u Sjedinjenim Državama, nije pokazao žaljenje zbog toga što se zaletio. Ionako mrzi što smo svi postali sumnjičavi, zabrinuti, dosadni i nesposobni za akciju. Sve je to za njega dio velike, uglavnom virtualne pustolovine koja vodi prema stvarnoj smrti na Marsu, što je često isticao kao svoju posljednju želju. No, kad on bude umirao na drugoj planetu, želi znati da je njegovo brojno potomstvo sigurno na ovoj jedinoj Zemlji.

