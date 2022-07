Zbog teške dijagnoze jedna od nekoć najljepših glumica danas više ne izgleda ovako, a za probleme krivi i lijekove

Američka glumica Kathleen Turner (68), koja glumi u odličnoj Netflixovoj seiji 'The Kominsky Method' slovila je za jednu od najljepših glumica u Hollywoodu, njezino lice i plavi uvojci obarali su s nogu mnogobrojne obožavatelje. No, zbog teške dijagnoze njen izgled potpuno se promijenio, a zbog toga je često bila žrtva zlobnih komentara neupućenih ljudi.

Svjetsku je slavu stekla nakon filma 'Tjelesna strast' 1981. godine, a nakon toga zaredala je i druge filmske uspješnice poput 'Lova na zeleni dijamant' i 'Dragulja s Nila'. Na vrhuncu karijere suočila se i s zdravstvenim problemima o kojima tada nije željela govoriti. Naime, početkom 90-ih dijagnosticiran joj je reumatoidni artritis zbog čega su joj liječnici rekli da više neće moći hodati.

Foto: Mark C. O'Flaherty Kathleen Turner photographed at Ham Yard Hotel London, on 25th April 2017 "n"nMaterial must be credited "The Sunday Times/News Licensing" unless otherwise agreed. 100% surcharge if not credited. Online rights need to be cleared separately. Strictly one time use only subject to agreement with News Licensing Photo: News Syndication/PIXSELL

- Reumatoidni artritis javio se u mojim kasnim tridesetima, kada me Hollywood doživljavao kao jednu od najprivlačnijih dama. Najteže mi je bilo zbog toga što sam vlastito samopouzdanje gradila na fizičkom izgledu. Jer ako to nisam bila ja, tko sam bila - kazala je svojedobno glumica.

Teška dijagnoza ostavila je traga na njoj, no ona se nije predavala. Počela je piti lijekove koji su spriječili daljnji razvoj bolesti, no i ostavili traga na njezinom izgledu. Tada joj, kaže, nije pridavala pozornosti svom izgledu, već je isključivo bila fokusirana na svoje ozdravljenje. Zbog drastične promjene izgleda mnogi su bili uvjereni da se odala alkoholu, a s komentarima se teško nosila pa je nekoliko godina kasnije bijeg od problema i utjehu pronalazila u alkoholnim pićima.

Foto: JM11 Kathleen Turner Finding My Voice - Backstage. "n"nKathleen Turner performs her one woman cabaret show Finding My Voice at the Green Room 42 - Backstage."n"nFeaturing: Kathleen Turner"nWhere: New York, New York, United States"nWhen: 11 Jan 2020"nCredit: Joseph Marzullo/WENN.com JM11 /WENN/PIXSELL

Kathleen je prije desetak godina objavila i svoju autobiografiju u kojoj je otkrila kako su joj lijekovi pomutili razum te se zbog toga odala piću. Dno je dotakla 2002. godine kada je odlučila suočiti se sa svojom dijagnozom i krenuti na odvikavanje od ovisnosti. Danas je ovisnost iza nje, a ona bez ustručavanja o tom problemu otvoreno progovara želeći biti primjer drugima.

