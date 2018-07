I Jessica Alba progovorila o zlostavljanju u karijeri

Još jedna zvijezda koja je odlučila podijeliti iskustvo seksualnog zlostavljanja je glumica Jessica Alba. Mnoge je šokiralo kada je u sklopu intervjua koji je dala za CNN otkrila da je tijekom karijere koju je započela s 13 godina nekoliko puta doživjela nekakav oblik seksualnog uznemiravanja.

- Vjerojatno to ne bi trebalo prihvatiti, ali kao mlada glumica koja odrasta u tom poslu jednostavno prihvatiš da će te tako tretirati. I to nije nešto što odobravam, iskreno... Morala sam brzo naučiti kako se izvući iz toga pa se nije dogodilo ništa ozbiljno. Bilo je neugodno, možete zamisliti kako je to izgledalo. Radim ovo otkako ima 13 godina. Zamislite kako je to bilo – objasnila je Alba.

Glumica je dodala kako srećom nikad ništa nije izmaklo kontroli, no našla se u različitim neugodnim situacijama.

- Morate paziti na znakove koji vas upozoravaju na opasnost, slušati instinkt koji vam govori da nešto ne valja - kazala je Jessica.