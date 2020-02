Hrvatska manekenka napokon potvrdila vezu s Neymarom: 'Moj partner u zločinu'

Svjetski mediji već neko vrijeme pišu o novoj vezi slavnog nogometaša Neymara da Silva Santos Júniora s američkom manekenkom hrvatskih korijena Natalijom Barulich, no za to do sada nije bilo dokaza.

No, sada je 28-godišnja ljepotica sve potvrdila na svom Instagram profilu. Naime, objavila je dvije fotografije s Neymarom uz emotikon srca i natpis: "Moj partner u zločinu".

Foto: Instagram

Par je tada u Parizu obavio zajedničko fotografiranje.

Neymar trenutno igra za francuski klub Paris Saint-Germain, a Natalija mu je već nekoliko puta bila na utakmicama, a prije nekoliko dana čestitala mu je i rođendan emotivnom porukom.

Foto: Instagram

- Svi znaju koliko je izniman tvoj talent, ali kada bi samo mogli vidjeti koliko je tvoje srce predivno. Poštujem te - napisala mu je Natalija.

Mnogi su počeli spekulirati kako je Natalija u vezi s brazilskim nogometašem kako bi joj karijera dobila još veći uzlet, no ljepotici hrvatskog podrijetla ovo nije prva "slavna veza". Ona je donedavno bila u vezi s kolumbijskim pjevačem Malumom s kojim je prošle godine prvi put posjetila Hrvatsku, kada su zajedno bili u Dubrovniku.

Natalija je tada otkrila da je dijelom Hrvatica kada je na Instagramu napisala: "Djelomično sam Hrvatica! Veliko je zadovoljstvo biti u ovoj predivnoj zemlji po prvi put".

No, dijelom je i Kubanka, a uz modu, bavi se i pjevanjem te se pojavila u spotu popularne Britney Spears za "Work B**ch" te u spotu bivšeg dečka za hit singl "Felices los 4".

Jakob Grubišak iz Voicea nam je otkrio detalje iz backstagea.