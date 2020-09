Hrvatica zbog koje su se posvađale svjetske face objavila fotku koja oduzima dah

Svjetskim medijima nedavno je poput bombe odjeknula vijest o novoj ljubavi planetarno popularnog nogometaša Neymara i atraktivne Natalije Barulich, koja ima hrvatske korijene.



A osim što je potvrdila da je u naručju jednog od najboljih nogometaša svijeta, nedavno je na Instagramu pokazala i niz izazovnih fotografija koje su oduševile mnoge. Lijepa Natalia pozirala je u prozirnom rublju te dobila ogroman broj pohvala za izgled.

Ova 27-godišnjakinja proslavila se zbog bivše veze s još jednom poznatom facom, glazbenikom Malumom, a šuškanja su počela još krajem prošle godine kada su paparazzi vidjeli da Natalija već neko vrijeme prati Neymara na utakmicama Paris Saint-Germaina, za koji igra, te vatreno navija s tribina. Više puta je objavljivala zajedničke fotografije s njegovog rođendana, ali i iz Pariza u kojem Neymar igra. Sve je ostalo na glasinama dok im golupčići nisu odlučili stati na kraj krajem svibnja ove godine i objelodaniti svoju ljubav pozirajući za naslovnicu ruskog izdanja magazina 'GQ'.

Natalia ju je podijelila na svom Instagramu usporedivši sebe i Neymara sa slavnim ljubavnim parom Bonnie i Clydeom. Mnogi su ostali u šoku, ali bez sumnje – hrvatski korijeni zaveli su Brazilca koji je tiha patnja ženama diljem svijeta. Inače, Natalia se bavi modelingom, plesom, bivša je balerina, a u slobodno vrijeme je i DJ. Svoje je talente odlučila brusiti u svijetu. Trenutno živi u Americi, no majka joj je Kubanka, a otac Hrvat.



Njezin bivši dečko, Maluma, ujedno je i bivši ponajbolji prijatelj njezinog sadašnjeg dečka Neymara.

- Bila je to toplo-hladna veza. Osjećala sam se kao da živim za svojega partnera, koji nije uvijek ‘bio tu’. Zapravo, bio je to jedan toksičan odnos. Ja sam davala 100 posto od sebe, a dobila bih možda 20 posto njega - rekla je nedavno Barulich o Malumi. Njemu se te riječi očito nisu previše svidjele pa je u svom novom hitu “Hawaii” opjevao jednu bivšu djevojku koja ga je ostavila kako bi se fotkala s drugima po društvenim mrežama.

Iako pjevač tvrdi kako nije riječ o Nataliji, svi, uključujući i Neymara, sigurni su da je ipak riječ o ljepotici hrvatskih korijena, a čak je i Neymar nedavno snimio sebe kako je pjeva i objavio na društvenim mrežama snimku, čime je naljutio Kolumbijca. Njih dvojica u prošlosti su bili najbolji prijatelji. Neymaru je on među najdražim pjevačima, bio je na nekoliko njegovih koncerata, a zajedno su pozirali i na društvenim mrežama.