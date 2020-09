Božo Vrećo ponovno šokira: Žene je l' vi zaspite s crvenim ružom, ja skoro uvijek da...

Božo Vrećo jedan je od onih glazbenika koji su gotovo jednako poznati po svom umjetničkom, kao i modnom izričaju. Ekscentričnim stilom privlači pažnju gdje god se pojavi, a čak i oni kojima se njegov modni odabir ne dopada, moraju mu priznati da je dosljedan i da ima izgrađen prepoznatljiv stil.

Ovih je dana nastupao u Njemačkoj, a uz objavu na Instagramu napisao je:

-Žene je l' vi zaspite s crvenim ružom, ja skoro uvijek da, nerazmaziv je i ne ostaje na bijeloj posteljini? Vidite da mi kosica raste,

raspakovah se, kako sam samo poželio koncert i evo uspio sam, tu sam!- objavio je 35-godišnji kralj sevdaha.



Naime, još početkom kolovoza Instagramu je objavio novu fotku na kojoj se vidi da je drastično promijenio imidž. Božo je obrijao bradu i sada ima brkove, a pratitelji su se ugodno iznenadili. "Nove pjesme, brkovi, promjena koja mi je odgovarala. Jedva čekam ući u studio snimiti nove pjesme. Prince & Freddie su me inspirirali. Show must go on! Spreman sam za nove sjajne projekte. Šaljem vam puuuuno ljubavi, znam da ćete pisati nadugo i naširoko sada.." napisao je tada Vrećo.