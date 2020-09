Nives Celzijus objavila fotografiju iz kuhinje: Jer subota to zaslužuje

Tmurno subotnje jutro Nives Celzijus odlučila je iskoristiti za boravak kod kuće, a našla je i način kako si popraviti raspoloženje. Krafnom s čokoladom! Naime, nije tajna da je čokolada mnogima poput pravog hormona sreće, a Nives ne drži dijetu nego želi uživati u životu.

Fotografiju iz kuhinje podijelila je i s pratiteljima koji su se složili kako je idealan početak dana nešto slatko na tanjuru.

Uz nju je dodala i kako subota upravo to zaslužuje, a u komentarima su joj žene poručile da ona zaslužuje počastiti se.

Inače, pjevačica i spisateljica nedavno imala problema s rukom zbog čega je nosila longetu, no čini se da je to iza nje. Zbog ozljede nije vježbala, ali zato je pronašla načina kako da joj ne bude dosadno i da bude i dalje aktivna.



- Nedostaje mi odlazak na posao, snimanja, kolege, nedostaju mi treninzi, pa čak i trčanje. Nastojim to nadoknaditi radom po kući, nekim svojim vježbicama, istezanjem. Snaga volje je najjača u ovim trenutcima. Odbijam da nešto ne mogu. Čak i nakon što sam shvatila da će oporavak biti nešto duži nego što sam očekivala budući da su mi stradali i ligamenti. Vjerujem i ne odustajem od sebi zadanih termina. U tome mi naravno pomaže divan i stručan tim ljudi, ali o tome ćemo neki drugi put... I da ne bude zabune, ozlijeđena mi je jedino i isključivo lijeva ruka i da, imam celulit. Znam. Ne trebate zumirati slike kako bi podsjetili sebe i mene kako mi ljudi s tv-a nismo pošteđeni ni ozljeda, a ni celulita. Mi to znamo i bez vaših podsjetnika. - poručila je Nives.



Nives je u novoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" članica žirija i uskoro ćemo ju ponovno gledati na televiziji.