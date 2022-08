Hrvatica kojoj je Oprah dala show: 'Sin mi je prolazio je kroz pakao ovisnosti, ljudi se boje tražiti pomoć'

164.000, 2,800.000, 520.000 i 241.000. Veliki su ovo brojevi, a još veći kada kažemo da se radi o broju pratitelja na društvenim mrežama koje ima jedna Hrvatica. Naime, influencerica Kristina Kuzmič (43) vlasnica je profila na YouTubeu, Facebooku, Instagramu i TikToku, koje prati ovoliki broj ljudi. Rođena je u Zagrebu, no potom se odselila u Osijek pa se kao mala, tijekom Domovinskog rata, odselila iz Hrvatske te izgradila život u Americi, a nedavno se vratila kako bi promovirala svoju knjigu "Drži se". U knjizi Kristina je pisala o svome životu, ali i paklu ovisnosti kroz koji je prolazio njezin sin. Inače, u goste ju je pozvala i slavna Oprah Winfrey, koju je toliko oduševila da joj je na svom kanalu ponudila i kulinarski show.

Knjiga "Drži se" govori o svim lijepim, ali i onim teškim trenucima u životu koje većina pokušava sakriti. Kako ste je odlučili napisati? Je li vam bilo teško toliko se ogoliti?

Nakon što su moji videozapisi postali popularni, počela sam dobivati stotine e-mailova u kojima ljudi traže više detalja o mojem životu i situacije kroz koje sam prošla. Nikada nije bilo dovoljno vremena da svima odgovorim pa, kada su mi predložili da napišem knjigu, pristala sam jer sam shvatila da bi ta knjiga mogla biti moj odgovor svima. Meni nije teško biti iskrena. Svatko ima svoje probleme i teške faze života. Nema mi smisla pretvarati se da sam ja savršena ni da je moj život savršen. To nikome ne pomaže.

Nedavno ste imali promociju svoje knjige. Koliko ste zadovoljni reakcijama čitateljima? Kako su je Hrvati prihvatili?

Moji pratitelji i čitatelji iz Hrvatske uvijek su mi velika podrška i stvarno osjećam posebnu ljubav prema njima. Zahvalna sam što su njihove reakcije na moju knjigu tako pozitivne. I, naravno, presretna sam što je moja knjiga prevedena na moj materinski jezik.

Prevodi li se knjiga na još koji jezik?

Da. Baš je nedavno izdana na slovenskom jeziku. Također je prevedena na bugarski, slovački, rumunjski. Kuvajt i Litva također su odlučili prevesti moju knjigu.

Foto: BrunoFantulin 14.06.2022., Zagreb - Influencerica Kristina Kuzmic predstavila je svoju knjigu "Drzi se" u knjizari Hocu knjigu. Kristina Kuzmic je vlogerica koja je hrvatskog podrijetla, ali je vecinu svog zivota provela u Los Angelesu. Photo: Bruno Fantulin/PIXSELL Imate li u planu pisanje još neke knjige?

Upravo pišem sljedeću knjigu. Ta je o svemu što sam naučila (i još uvijek učim i griješim) tijekom posljednjih nekoliko godina dok sam pokušavala biti podrška sinu kad je prolazio kroz depresiju.

Na društvenim mrežama i na YouTubeu imate velik broj pratitelja s kojima razgovarate o različitim temama. Radi se o nekim teškim, čak i tabu temama poput mentalnog zdravlja, ali s mnogo šaljivog sadržaja. Kako ste odlučili početi raditi sadržaj za društvene mreže?

To je počelo kao hobi. Nisam očekivala da će mi to postati karijera. Jednostavno sam htjela biti drugima ono što je meni trebalo kad sam bila na dnu. Trebala mi je nada, humor i da me netko podsjeti da nisam sama, da su drugi kroz teške dane prošli i preživjeli i da ću tako i ja.

Postoji li tema koju vi smatrate tabuom i o kojoj ne biste govorili svojim pratiteljima?

Meni nijedna tema nije tabu, ali odlučila sam da ne govorim o politici i religiji na svojim društvenim mrežama. Ima dovoljno drugih stranica koje se time bave. Moj je cilj ohrabriti sve ljude, bez obzira na to u što vjeruju. Ali kad je riječ o ljudskim borbama, problemima, emocijama… otvoreno o tome govorim. Fred Rodgers rekao je: "Sve što je ljudsko, vrijedno je spomena, a svime što je vrijedno spomena može se lakše upravljati." Ja bih rekla: "Sve što je ljudsko može se izreći, a sve izrečeno lakše je nositi."

Kako ste odlučili govoriti o mentalnom zdravlju?

Govorim o tome često zato što se većina ljudi srami govoriti o mentalnom zdravlju i tražiti pomoć. Ako otvoreno govorimo o mentalnom zdravlju, nadam se da ćemo se konačno riješiti srama, a bez tog srama vjerujem da bi bilo manje problema u svijetu, manje droge, manje nasilja, manje samoubojstava.

Posebno ste otvoreni oko svojih osjećaja nakon razvoda, o čemu ne govori puno ljudi. Opisali ste da vam je taj period bio jako težak, govorili ste i o financijskim poteškoćama. Mislite li da bi se o tim temama trebalo otvorenije govoriti? Što je vas ponukalo da budete tako otvoreni kad je o tome riječ?

Mi ljudi kroz puno toga prolazimo i često mislimo da smo u tome sami. Kad bi svi iskreno i otvoreno govorili o teškim temama, ljudi bi se osjećali manje usamljeno i više normalno.

Na društvenim mrežama u teškim trenucima objavljivali ste razna kulinarska videa, a nakon toga vam je Oprah ponudila kulinarski show. Možete li se prisjetiti i otkriti nam više o tome iskustvu. Kako je došlo do suradnje?

Kratak odgovor (u knjizi je cijela priča o tome) je da sam godinama unazad, kada nitko nije znao tko sam i prije nego što sam imala pratitelje na društvenim mrežama, snimila kuharske videouratke pa sam bila izabrana da se natječem se u Oprinu reality showu u kojem se tražila sljedeća TV zvijezda. Nisam se tome nadala, bila sam u šoku, ali pobijedila sam na natjecanju i Oprah mi je dala jednu sezonu kuharskog showa na svom kanalu.

Foto: Filip Brala/PIXSELL 17.07.2013., Zadar - Kristina Kuzmic pobjednica je showa Oprah Winfrey, a trenutno ljetuje na otoku Ugljanu kraj Zadra. Photo: Filip Brala/PIXSELL Kakva je Oprah? Kako vam je bilo surađivati s njom?

Oprah je vrlo prizemljena i zabavna osoba. Mislim da, zbog njezine moći i slave, mnogi pretpostavljaju da je umišljena i prezirna, ali uopće nije takva. Najbolje što sam ponijela s tog natjecanja bila je spoznaja da trebam biti autentična i ranjiva ne brinući se o tome kome ću se svidjeti, a kome ne. Uvijek sam govorila da bih i bez Oprina utjecaja stvarala smiješne videozapise, ali ne znam bih li imala smjelosti stvarati one ozbiljne, u kojima sam odlučila otvoreno govoriti o nekim bolnim fazama svog života.

Kazali ste da su od vas tražili da budete savršena mama. Koliko vam je bilo teško uskladiti snimanja i roditeljske obveze?

Za to nije bila kriva Oprah, ona nije bila prisutna kad se moja serija snimala jer je bila u drugoj državi, snimala je film. Ali producenti su htjeli da ja budem savršena osoba u savršenoj kuhinji koja sve zna. Moj je život i onda bio, a i sad je nesavršen cirkus pun kaosa i ljubavi. Svaki dan je drukčiji, neki dani su lakši, neki teži. Sigurna sam da se svaka osoba može s time poistovjetiti. I zato mi je baš smetalo pretvarati se da sam netko tko nisam.

Ističete važnost humora u svakodnevnom životu. Postoji li neki trik kojim pokušavate sebe nasmijati, opustiti u teškim situacijama tijekom dana?

Ne postoji trik. To je nešto što se mora svjesno birati. Odlučiti naći malo humora, malo dobroga čak i u teškim danima. I ako ne možete, to je isto O. K. Sutra je novi dan.

Kao mala odselili ste se iz Hrvatske, ali u Lijepu Našu vraćate se svakog ljeta. Razmišljate li ikada o povratku?

Razmišljam, sanjam, ali ne znam hoću li se ikada vratiti zauvijek. Htjela bih jednog dana kupiti stan ili kuću u Hrvatskoj, da i tu imam dom, jer planiram često dolaziti.

Majka ste troje djece. Što oni kažu o Hrvatskoj?

Jako vole dolaziti u Hrvatsku i doista tu uživaju. More, obitelj, hrana, arhitektura naših lijepih gradova, sve to cijene.

Foto: Privatna arhiva

Imate li neke savjete za roditelje koji se bore sa sličnim problemima, i s djecom, ali i s teškim mislima nakon razvoda?

Budite dobri prema sebi. Okrutni dani manje su okrutni kad niste okrutni prema sebi. I nemojte dozvoliti da vas nekoliko stvari koje su potpuno izvan vaše kontrole u potpunosti kontroliraju. Učinite najbolje što možete s onim što imate imajući na umu da vaše najbolje neće izgledati jednako svaki dan. I to je više nego u redu.

