HRT najavljuje: Druga sezona britanske serije Čuvarice ognjišta uskoro na Prvom programu

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u subotu, 1. kolovoza na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) s početkom u 17:19 sati prikazuje drugu sezonu britanske serije „Čuvarice ognjišta“. Ljeto je 1940. i selo Great Paxford živi noćnu moru Bitke za Britaniju. Dva tjedna poslije poraza kod Dunkerquea njemačka vojska napreduje Francuskom i Britanija se priprema za invaziju. Serija „Čuvarice ognjišta“ nadahnuta je knjigom Julie Summers Jambusters. Pratimo skupinu inspirativnih žena u srcu ruralnog Cheshirea koje nepokolebljivo ujedinjavaju mjesto za vrijeme najtežeg razdoblja u zemlji.

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Prije Bitke za Britaniju mještani Great Paxforda žive u strahu i sumnji. Pat sprijateljuje se s češkim vojnikom iz obližnje baze, ali njezina radost i nezavisnost od Boba kratka su vijeka. Laura se mora suočiti s posljedicama veze s Richardom Bowersom, a Spencerova i Clairena veza razvija se u neočekivanom smjeru. Sarah prima šokantne vijesti o Adamu, no njezinu tugu zasjenjuje Francesina tragedija. Alison sklapa dogovor s policijom. Glavne uloge tumače Claire Rushbrook, Mark Bazeley, Richard Bowers, Mike Noble, Daisy Badger, Samantha Bond, Fenella Woolgar ... Scenarist i izvršni producent je Simon Block, redatelji su Robert Quinn i John Hayes, a seriju za HRT odabrala Martina Rajšek.