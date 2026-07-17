Gabi iz 'Života na vagi' je izgubila je 137 kg, a sada se pohvalila svojim najvećim životnim uspjehom

Gabrijela Crnjac, kandidatkinja prve sezone RTL-ova showa 'Život na vagi' danas proživljava svoje najemotivnije i najljepše dane. Svojim najnovijim objavama na društvenim mrežama, kojima bilježi dragocjene trenutke s kćerkicom Ellom, ponovno je raznježila brojne pratitelje i pokazala što za nju znači istinska sreća. Na društvenim je mrežama podijelila predivan, intiman trenutak na kojem njezina djevojčica mirno spava na njezinim prsima, a uz fotografiju je priložila dirljivu posvetu koja nikoga nije ostavila ravnodušnim: "Najveći uspjeh u mom životu nije sve ono što sam postigla, već to što sam postala tvoja mama...", piše RTL.

Ova moćna rečenica najbolje opisuje njezino trenutačno stanje uma. Iako je iza nje nevjerojatna tjelesna transformacija o kojoj su pisali svi domaći mediji, Gabi je ovime jasno dala do znanja da se nijedna njezina dosadašnja pobjeda ne može mjeriti s trenutkom kada je postala majka. Samo nekoliko kasnije, uz još jednu neodoljivu fotografiju svoje mezimice, kratko je i s puno ljubavi poručila: "Rođena da svijet učiniš ljepšim."

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Podsjetimo, javnost je Gabrijelu Crnjac prvi put upoznala u showu "Život na vagi" kada je imala 183 kilograma, no borba s viškom kilograma započela je još u njezinu djetinjstvu. U najtežem razdoblju njezina života vaga je pokazivala čak 225 kilograma. Ipak, upornošću i velikim trudom uspjela je napraviti nevjerojatan preokret i izgubila je 137 kilograma. Njezina priča mnogima je postala inspiracija i dokaz da su velike promjene moguće kada postoji snažna volja i odlučnost. O tome koliko joj se život promijenio dolaskom malene Elle, napisala je na društvenim mrežama:

"U samo mjesec dana naučila si me više o ljubavi nego što sam naučila u svim godinama prije tebe. U samo mjesec dana uspjela si moj svijet okrenuti naopako - ali na najljepši mogući način. Umorna sam, zbunjena, teško mi je, ali nikada nisam bila sretnija. Ti si moje srce, moj mir i moje najljepše čudo. Ti si moje srce izvan mene, moj razlog za živjeti i za svaki osmijeh. Volim te ljubavlju koja nema granica. Ti si moje srce, moj mir i moje najljepše čudo.", napisala je Gabrijela u objavi na društvenim mrežama. Informaciju o trudnoći Gabrijela je potvrdila potkraj 2025. godine, dok je bila u petom mjesecu, otkrivši pritom da očekuje djevojčicu kojoj će dati ime Ella. Tada je istaknula kako se osjeća izvrsno te da je, zahvaljujući Bogu, sve u najboljem redu.

Problemi s prekomjernom težinom Gabi su pratili od djetinjstva, a život joj je, kako je sama priznala, bio noćna mora ispunjena slomljenim stolicama i strahom od putovanja. No, ulaskom u show započela je njezina potpuna preobrazba. Nakon izlaska iz "Života na vagi" nije posustala i nije se vratila starim navikama nego je nastavila svoju uspješnu transformaciju.