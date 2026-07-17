Kim Kardashian na žestokom udaru nakon smrti bake: 'MJ je preminula, a ti objavljuješ ovo?!'

Reality zvijezda Kim Kardashian našla se u središtu kontroverze nakon što je na društvenim mrežama podijelila fotografije s odmora, i to neposredno nakon što je njezina obitelj objavila vijest o smrti bake, Mary Jo "MJ" Shannon. Na njima pozira u bikiniju, promovirajući tekilu, što je velik dio njezinih pratitelja ocijenio krajnje neprimjerenim i bezosjećajnim s obzirom na obiteljsku tragediju. Komentari poput: - "Zar ti baka nije upravo umrla?", "Kim... baka ti je umrla...", "MJ je preminula, a ti objavljuješ ovo" - preplavili su njezinu objavu, a mnogi su se pitali zašto takav sadržaj nije mogao pričekati barem nekoliko dana.

Suočena sa žestokim kritikama, Kim je vrlo ubrzo ponudila objašnjenje. U istaknutom komentaru ispod fotografija pojasnila je kako je čitav sadržaj bio unaprijed pripremljen i zakazan za objavu. - Ova objava je bila zakazana prije nekoliko dana, prije nego što smo izgubili MJ, tako da se njezino vrijeme objave poklopilo s njezinom smrću - napisala je reality zvijezda. Naglasila je da je protekli tjedan provela uz majku i baku te da je njezino srce slomljeno i u potpunosti posvećeno obitelji. Iako su neki pratitelji prihvatili njezino objašnjenje, drugi su se pitali zašto objava nije odmah uklonjena čim je postalo jasno da se poklopila s tragičnim događajem. Njezin dečko, vozač Formule 1 Lewis Hamilton, pružio joj je podršku podijelivši fotografije s istog odmora uz poruku "držimo svoje ljude blizu".

Nakon što je razjasnila nesretnu situaciju s objavama, Kim je podijelila dirljivu i emotivnu posvetu svojoj baki, koju je opisala kao svoju "najbolju prijateljicu, partnericu u tračanju i vječnu blizanku". Kroz niz zajedničkih fotografija prisjetila se ključne uloge koju je MJ imala u njezinom životu, istaknuvši kako ju je naučila važnosti obitelji, bezuvjetne ljubavi i snažne radne etike. Otkrila je i da joj je upravo baka dala prvi posao u svom butiku dječje odjeće u San Diegu. To iskustvo joj je, kako je navela, pomoglo izgraditi samopouzdanje i usadilo joj radne navike koje i danas njeguje.

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U svojoj posveti, Kardashian je otkrila i duhovitu stranu svoje bake, pokazavši koliko su bile povezane. - Znam da si gore na nebu i gledaš sve naše Instagram objave o tebi sa svog tajnog 'finsta' profila koji si uvijek koristila, lol - napisala je, dodavši kako se nada da će se MJ ponovno susresti sa svojim suprugom Harryjem, kćeri Karen i Kiminim pokojnim ocem, Robertom Kardashianom.

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*dijelom uz pomoć AI