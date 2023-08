Srida za kraj! Ivo Zorica slavodobitnik je ovogodišnje Sinjske alke

Spektakulrano pogotkom u sridu u pripetavanju, slavodobitnik ovogodišnje Sinjske alke je alkar Ivo Zorica koji je ukupno osvojio devet punata. U dramatičnoj završnici pripetavali su se Ivo Zorica i Tino Radanović koji su nakon tri trke imali po šest punata. Radanović je pogodio u jedan.

Prva utrka u ništa

Ivo Zorica, najtrofejniji živući alkar-kopljanik rođen je 1983. godine. Bez današnjeg, ima najviše alkarskih trofeja u cijeloj četi; jedan slavodobitnički plamenac, četiri Čoje i pet pobjeda na Bari. Ekonomski je tehničar, zaposlen u sinjskoj poslovnici PBZ-a. Oženjen je, otac sina i kćeri. Iz poznate je alkarske obitelji Zorica iz Hrvaca. Kao alkar debitirao je 2000. godine, a alkar-kopljanik je od 2002. Bio je i zamjenik alaj-čauša. Jaše na konju Dream, vlasništvu obiteljskog Konjičkog kluba Vreba iz Hrvaca. Momak mu je Miljenko Lovrić (49) iz Hrvaca, zaposlenik HTK-PSK.

Prva utrka sinjskih alkara bila je puna promašaja i pogodaka u ništa, u sridu je pogodio jedino Ivo Zorica. Vjerojatno zbog lošeg, raskvašenog terena. U drugoj trci već su bili precizniji, a mačkule su pucale zbog sride Tina Radanovića, Josipa Ćaćije i Frane Talaje. U trećoj se opoštenio i u sridu pogodio jedino Jure Domazet Lošo.

Sinjani su cijele nedjelje zabrinuto gledali u nebo, a do 13.30 sati čekali i da stane kiša, zabrinuti hoće li vremenske neprilike omesti održavanje 308. Sinjske alke. Gospa Sinjska im se smilovala, kažu i do 16.30 se razvedrilo. Vjerojatno zbog kiše, izostala je uobičajena gužva i šušur na ulicama Sinja uoči viteške igre, ali, kao i uvijek, gledalište na koje staje 6000 ljudi bilo je ispunjeno do posljednjeg mjesta.

I ove se godine za Alku državni vrh preselio u Sinj. Predsjednik države Zoran Milanović, koji je pokrovitelj Sinjske alke, ove je godine ugostio mađarsku predsjednicu Katlin Novák, stigao je premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, gotovo svi hrvatski ministri, brojni veleposlanici, saborski zastupnici, župani, gradonačelnici. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj goste je pozdravljao u narodnoj nošnji i doživio ovacije sugrađana s tribina kada ga je alkarski vojvoda pozdravio. Sinjani su toplo dočekali i gradonačelnike gradova prijatelja: zagrebačkog Tomislava Tomaševića i vukovarskog Ivana Penavu.

Alku su pratile i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto te ministrica u Vladi Bavarske Mihela Kaniber.

Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović su pred početak prijama u Alkarskim dvorima visoku gošću iz Mađarske sa suprugom Istvánom Veresom odveli na izložbu u Galeriju Sikirica i u Muzej Alke, a za to je vrijeme premijer Plenković u pratnji ministara bio u Crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske. Povijesna postrojba mađarskih Husara u Sinju je dojahala iz Mađarske na konjima.

Glavna tema među političarima bio je incident s HOS-ovcima u Kninu kao i još uvijek neizvjesno imenovanje čelnika VSOA-e o čemu je premijer Plenković rekao kako je na predsjedniku da potpiše imenovanje ravnatelja VSOA-e jer su usuglasili prijedlog kandidata.

- Ja sam svoj dio papira potpisao, očekujem da i on to napravi. Bilo bi važno jer se mora sazvati odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Četiri su radna dana od sutra do četvrtka i mislim da će to biti u redu - kazao je Plenković.

Na prijamu predsjednika Viteškog alkarskog društva Stipe Jukića u Alkarskim dvorima Milanović i Plenković su se pristojno rukovali, kao i u subotu u Kninu. Međutim, Plenković je u izjavi novinarima otklonio da je riječ o zatopljavanju odnosa.

- Honeymoon - rekao je i dodao da se uvijek kulturno pozdrave u Kninu i u Sinju.

Alkari idu u Ženevu

Stipe Jukić, predsjednik VAD-a bio je osobito zadovoljan zbog gošći iz inozemstva. Podsjetio je na gostovanje Alke u Beču ove godine i najavio Ženevu dogodine.

- Cilj nam je internacionalizirati Alku, pričamo o hrvatskoj povijesti i kulturi - rekao je Jukić.

Pred početak Alke, Mario Šušnjara, alkarski vojvoda u svom je govoru pozdravio visoke goste i crkvene velikodostojnike. Osvrnuo se na veličanstvenu pobjedu 1715. godine Sinjana nad Osmanlijama uz zagovor Gospe Sinjske u čiji se spomen i trči Alka, spomenuo se Domovinskog rata, dr. Franje Tuđmana i pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom.

- Dragi prijatelji stvorili smo samostalnu, suverenu državu Hrvatsku, infrastrukturni napredak je vidljiv, postali smo dio svjetskih integracija o kojma smo mogli samo sanjati. Nemojmo stati i spavati na lovorikama. Sve nas je manje. Ako želimo, a moramo, zaustaviti odlazak mladih ljudi nije dovoljan samo ekonomski napredak. Trebamo izgraditi pravednije, efikasnije društvo - rekao je i poručio da se ne saplićemo u neutemeljenim kritikama već ističimo naše kvalitete, ugledajući se na sportaše, osobito Hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

- Gradimo zajedništvo, čuvajmo obitelji kao temelj našeg društva. Ja sam optimist i vjerujem u bolje sutra! - poručio je Šušnjara.