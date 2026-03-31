NA FLORIDI

FOTO 'Kako uživaš!': Evo kako se vatreni opuštaju uoči utakmice s Brazilom, posjetili su popularno mjesto

31.03.2026.
u 20:00

Protivnik izabranicima Zlatka Dalića biti će posrnuli Brazil, a vrijeme do početka utakmice krate razgledavanjem sunčane Floride

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju sutra ujutro u 2 sata po našem vremenu očekuje druga prijateljska utakmica na američkoj turneji. Protivnik izabranicima Zlatka Dalića biti će posrnuli Brazil, a vrijeme do početka utakmice naši krate razgledavanjem sunčane Floride, odnosno tematskog parka Universal Studiosa u Orlandu. 

Prizore s ugodnog izleta podijelio je Lovro Majer na svom Instagram profilu. Uz pozu ispred kultnog Universalovog znaka, Majer je objavio fotografiju u društvu reprezentativnih kolega - Petra Sučića, Petra Muse i Martina Baturine. - Slobodan dan - napisao je vatreni as u opisu objave koju možete pogledati na poveznici ispod.

Fotografije su u kratkom vremenu prikupile gotovo 7000 oznaka "Sviđa mi se" i mnoštvo pozitivnih komentara. - "Uživajte", "Zabavite se, dečki", "Savršeno", "Bratee", "Kako uživaš maki" - samo su neke od reakcija na najnoviju objavu hrvatskih nogometaša koji su, podsjetimo, prije nekoliko dana u prvoj prijateljskoj utakmici svladali uvijek neugodnu reprezentaciju Kolumbije rezultatom 2:1.

FOTO Svi su se okretali za njom! Nives Celzijus na subotnjoj špici u dekoltiranoj mini haljini, a evo tko je još sve bio
Strijelci pogodaka za Hrvatsku bili su stoper Luka Vušković i napadač Igor Matanović. Hrvatska nogometna reprezentacija koristi ovu mini turneju Amerikom i susrete s južnoameričkim divovima kako bi se pripremila za nadolazeći spektakl, Svjetsko nogometno prvenstvo koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava također u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku

