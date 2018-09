Hoće li Meghan Markle iduće godine roditi djevojčicu?

Astrološka savjetnica Anđelka Subašić analizirala je horoskop vojvotkinje od Sussexa i zaključila da će lijepa članica kraljevske obitelji iduće godine postati mama. Vrlo romantična žena, ali u njezinu ljubavnom životu isprepleću se suze i smijeh, zanos i razočaranje. Šarmantno stidljiva i skromnija nego što javnost misli.

Odlikuje je lojalnost, briga za drage ljude, spremna je na odricanje i naporan rad da postigne uspjeh. Vrlo je ugodna i uz nju se svi od prvog trenutka osjećaju opušteno. Njezina je obitelj ograničava i djeluje podmuklo, zbog ljubomore i loših odnosa prema njezinoj mami, a ne osobno prema Meghan. Od brata i sestre stalno je trpjela grubosti.

Trebala bi ih potpuno ignorirati ili, još bolje, javno se od njih distancirati, ali to joj nije lako. S obzirom na to da joj je potrebna i da joj je važna obitelj, tj . uloga obitelji, ona će se snažno povezati sa suprugovom obitelji.

Zbog potisnute ljutnje prema njima i okolini u kojoj je odrastala Meghan ima problema s probavnim sustavom i s reproduktivnim organima (treba paziti u trudnoći). U tome joj pomaže joga i meditacija.

Svaki njezin korak naprijed u karijeri i životu bio je popraćen udarcima i kočnicama, a za to je jedini lijek – upornost. Harry i Meghan istinski su prijatelji i ujedno povezani kao muškarac i žena.

Jako im lijepo zajedno, a njihov je odnos lagan i neopterećen. Ona je njemu ujedno i iscjeliteljica (healer) i učiteljica.

Zajedno su jako produktivni – poslovno i emotivno (djeca). Iskreno se i duboko vole.

Harry će povremeno prema supruzi biti zahtjevan i strog u kritici, ipak prevladava to što je pouzdan, djeluje umirujuće, odan joj je i čvrst joj je oslonac. To bih na psihološkoj razini definirala ovako: on je njoj ‘’otac’’, a ona njemu ‘’mama’’. Meghan je trudna i nosi vrlo živahnu curicu! To će se potvrditi u listopadu.

