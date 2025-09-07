Hit ove zvijezde 80-ih svi su znali, a evo što ona danas radi: Vodi potpuno drukčiji život

Početkom 80-ih Zana Nimani (64) bila je najveća pop-zvijezda bivše države. Vjerojatno ne postoji osoba koja je tada odrastala, a da nije pjevušila hit "Dodirni mi kolena", koji je mnogo godina kasnije obradila i Severina. Pjesmu je napisala Marina Tucaković, kojoj je to bio prvi veliki hit, nakon kojeg je postala jedna od omiljenih autorica glazbene scene Jugoslavije. Zana se javnosti predstavila 1980. godine kada je počela pjevati u grupi koja je nosila njeno ime – Zana. Osnovali su je klavijaturist Zoran Živanović Žika i gitarist Radovan Jovićević.

Godine 2023., u povodu 43. obljetnice osnivanja grupe, Žika i današnja pjevačica Jelena Galonić-Živanović prisjetili su se svojih početaka, ali i zanimljivosti koje su doživjeli tijekom godina.

– Radovan i Zana zvali su me da dođem iz Amerike 1979. godine i da napravimo bend, oni su tada bili u vezi i pisali su mi pisma, a ja sam imao 18 godina. Majka mi je umrla kada sam imao 17 godina, vrlo teško sam to podnio. Kum mojeg oca živio je u Kirklandu i otišao sam k njemu, bio sam tamo godinu i nešto dana. Ništa nisam radio, sjećam se da sam plivao u oceanu, povukla me voda i ogulio sam skroz nos, kost se vidjela – to je bio moj prvi susret s Amerikom. Oni su mi pisali da se vratim i da osnujemo bend. Spakirao sam se i krenuo natrag. Napravili smo bend, doveli smo bubnjara i basistu i sve je to bila dječja igra do momenta dok nismo sreli Marinu Tucaković u studiju u kojem smo snimili neke dvije pjesme. Ona je sjela, zapalila cigaretu, slušala, popila viski i dala nam broj telefona da je sutra nazovem i u 11 sati pa da dođemo k njoj. Ja nisam znao tko je ona, mislio sam da je direktor radija jer je ušla s bocom viskija u ruci i podigla noge na miksetu koja je koštala 2 milijuna dolara. Rekla nam je da ima nešto kod nas što joj se dopada. Počela je živjeti sa mnom i Radovanom u stanu u Katanićevoj i non-stop smo radili. Ona nas je usmjeravala – ispričao je Žika za srpske medije, koji je Jelenu, četvrtu Zaninu pjevačicu, upoznao mnogo godina kasnije.

– Zana je tražila novu pjevačicu, a ja sam tada bila studijski glazbenik, pjevala sam prateće vokale Zdravku Čoliću, producent je bio Goran Bregović, i Marina je tada radila tekstove za Gorana i kaže ona njemu da joj treba pjevačica za Zanu. Goran Bregović predloži mene i Marina me odmah pita bih li pjevala u Zani, a ja kažem: "Naravno." Tada sam imala 19 godina, nezrelo biće, prva dva tjedna nisam se javljala jer sam razmišljala jesam li dovoljno sposobna za to, nisam željela biti samo jedna od pjevačica koje će proći kroz grupu – prisjetila se Jelena.

Inače, prva pjevačica Zana grupu je odlučila napustiti 1984. godine kako bi pokušala ostvariti solo karijeru, a dvije godine kasnije objavila je album "Noćas pevam samo tebi". To je bio ujedno i njezin posljednji potez u svijetu glazbe. Nedugo nakon toga udala se za supruga Đorđa Šiškina, s kojim je dobila kćer Teu. S njih dvoje ubrzo se preselila u Kanadu, gdje i danas živi te, prema pisanju srpskih medija, danas radi kao menadžerica u jednoj financijskoj tvrtki.