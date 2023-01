Helena Šopar Zadro osvanula u poznatom američkom magazinu 'As If', kampanju je snimila u Hrvatskoj

Manekenka Helena Šopar Zadro (36) jedna je od najuspješnijih hrvatskih manekenki koja je nosila revije i snimila kampanje za brojne poznate brendove, a krasila je magazine i editorijale brojnih magazina poput Voguea i Marie Clairea. Pratiteljima na Instagramu je sada pokazala još jedan svoj uspjeh, a to je američki magazin "As If". Magazin je surađivao s modnom markom Max Mara, a u najnovijem editorijalu pozirala je i Helena.

Našu manekenku fotografirala je Tatijana Shoan, čiji je stil fotografije izrazito dramatičan.

Na jednoj od fotografija pozirala je i na Bolu na Braču i to ispred kamenog zida pred kojim su sjedili stariji muškarci u kupaćim gaćicama, a ona je među njima stajala u bijeloj haljini i s crnim rukavicama koje su sezale iznad laktova.

''Uvijek se najbolje provodim na snimanju Tatijanom'', napisala je i dodala emotikon srca, a zahvalila se i "živućim legendama" na Bolu koji su sudjelovali u fotografiranju.

Pratitelje je fotografija oduševila, a mnogi su primijetili da je za Brač vežu posebno lijepe uspomene. Naime, Helena se tamo 2018. godine udala za supruga investicijskog menadžera Vjekoslava Zadru, a vjenčanje je doista bilo bajkovito. Mladenci su do crkve stigli oldtajmerom, a mladenka je za vjenčanicu imala haljinu vlastitog brenda Sopar. Vjenčanica je bila šivana od paške čipke, a krasio ju je i dugačak veo.

"Bio je to magičan dan, dušo, Kao i svaki dan s tobom", napisala je jednom prilikom kada mu je čestitala godišnjicu, kao što to čini svake godine.

Manekenka se zbog ljubavi prema suprugu preselila u London, a par se često voli vratiti u Hrvatsku, dok Helena ovamo često dolazi i zbog posla i vlastitog brenda koji je osnovala sa sestrom Tamarom Rebić.

Rođena Riječanka Helena Šopar je preko Novalje na Pagu osvojila svjetske modne centre. Spada u red najuspješnijih hrvatskih modela, a uspješno se okušala i u glumi, prava radoholičarka i profesionalka koja nije sklona skandalima. "Snimila sam tri naslovnice i oko sedam editorijala za Marie Claire. Više niti ne brojim. Marie Claire stvarno ima posebno mjesto u mom srcu i baš sam zavoljela cijelu ekipu ljudi sa snimanja. Kada navratim u Pariz često se nađem s glavnom urednicom na ručku. Nju ću uvijek pamtiti, za svako snimanje bi mi poslala cvijeće i čokolade u hotelsku sobu, jer zna koliko ih volim", kazala je Helena u jednom intervjuu.

