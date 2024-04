Haris Džinović otkrio: 'Slobodan sam muškarac, jako volim lijepe, pametne i vrijedne žene'

Privatni život bosanskohercegovačkog pjevača Harisa Džinovića posljednjih tjedana puni medijske stupce, pogotovo nakon što je potvrdio da se rastaje od supruge Meline. Haris se nekoliko puta o svemu oglašavao, a posljednje što je rekao jest da je spreman da u njegov život uđe nova ljubav. - Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan, a na mene ostavljaju utisak lijepe i pametne žene, nema ih previše! Mora biti normalna. Mora imati savjest, toleranciju, biti vrijedna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju imati stav! Svi ljudi trebaju imati stav - rekao je Džinović za tamošnje medije. Iako mu je razvod teško pao, otkrio je i da se sasvim dobro nosi sa situacijom.

- Evo, vedar sam, nasmijan, ja sam odlično. Ovo me je poremetilo za posao... Završilo se, srećom, sve brzo. Nije lako ovo prebroditi. Rasturila se obitelj. Godinu dana, možda i jače, sam novi čovjek. Ono što te ne ubije, ono te ojača - dodao je pjevač.

Podsjetimo, nakon razvoda je pjevač progovorio o ljubavi s Melinom koja je trajala 22 godine. Haris je rekao da se osjeća kao kamen. - Imam običaj reći da se osjećam, kao Chinese wall, kao kamen - izjavio je za Kurir. Dodao je i da se njegova djeca dobro osjećaju,te da su u cijelu situaciju više upućeni od njega.

- Oni su dobro. Znaju sve, možda čak i više od mene o nekim stvarima kojima se ja nisam bavio, a koje su njima do ušiju dopirale. Više su u gradu, tako da vjerojatno znaju nešto. Ja stvarno ne znam ništa. Inače, dizajnerica Melina nije prisustvovala sudskom procesu, a netom nakon izlaska iz sudnice vidno utučeni bosanskohercegovački pjevač obratio se regionalnim medijima.

- Tek sad sam saznao za njene prevare, koje su trajale godinama unatrag. Nisam obraćao pažnju na to, sumnjao sam, nisam ispitivao, nisam slao ljude da je prate. Kad žena sama izlazi, na nju svi 'skaču'' - ogorčeni Džinović otvorio se za Hype TV, pritom naslućujući da je inicijator kraha odnosa bila upravo njegova bivša supruga. Pjevač je nastavio s kritikama, ovaj put na njezin odnos sa sinom: - Sa sinom se nije čula mjesec i pol dana, krasna majka. Ja sam podržavao to, do jednog razdoblja, do veljače prošle godine i to je bilo tako. Ali mislim, kad sam vidio da je vrag odnio šalu, onda sam morao prekinuti sve - iskren je izvođač narodne glazbe.

