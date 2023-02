Hana Huljić i Petar Grašo večeras krstitke slave s estradnim prijateljima, dolaze Jole i Rozga

Glazbenici Hana Huljić (32) i Petar Grašo (46) navodno su kćer Albu krstili u petak, dva dana prije planiranog, a sve kako bi sačuvali privatnost do koje oboje drže. Nakon krštenja organizirali su i intimni ručak samo za najužu obitelj i kumove, a za večeras, kada su zapravo planirali organizirati krštenje, ostavili su zabavu za njihove estradne prijatelje.

Naime, 24 sata piše kako par večeras u restoranu Adriatic na splitskom Sustipanu organizira proslava krštenja s ostalim kolegama i prijateljima. Restoran Adriatic na Sustipanu bivši je restoran obitelji Grašo, a u njemu su baš na današnji datum, 19. veljače prošle godine, Petar i Hana proslavili i svadbu. Kako doznaje 24 sata, na večerašnjem slavlju bi trebalo biti oko 200 uzvanika, među kojima su i poznata lica s domaće estrade, pjevači Joško Čagalj Jole (51) i Jelena Rozga (45).

Inače, današnji datum htjeli su ostavili za krštenje jer im oboje ovaj datum puno znači, no nakon što su se vratili sa skijanja prošli tjedan, odlučili su sve prebaciti dva dana ranije kako bi što manje ljudi znalo za to. Nakon krštenja sve su proslavili ručkom u splitskom restoranu Pimpinella.

Podsjetimo, Hana je mezimicu Albu na svijet donijela 17. srpnja prošle godine, a malena je bila teška 3100 grama i dužine 50 centimetara. Svoju ljubav su Hana i Petar u tajnosti držali do listopada 2021. godine kada su prvi put snimljeni zajedno u šetnji centrom Zagreba, a ubrzo nakon toga Hana se i preselila kod Petra.

- Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću i to vjerojatno još više rajca medije željne senzacije. Zabavno nam je kako smo zapravo postali medijska lovina, a nismo prstom makli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski "Meghan i Harry". Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a i Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama. Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti - iskreno nam je rekao Grašo u to vrijeme.

