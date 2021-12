Grupa Pravila igre o neugodnoj sceni u šoping centru: 'Optužili su nas da pljačkamo, došla je policija'

Bend Pravila igre nedavno je objavio svoju prvu božićnu pjesmu 'Sretan Božić ljubavi', a sada su ispričali i neugodnost koja im se dogodila na snimanju spota. Članovi benda dio spota snimali su navečer u jednom shopping centru, a nakon što su sve snimili i pospremili dočekali ih je policija. - Optužili su nas da pljačkamo shopping centar i rekli da izvadimo sve iz kofera, iz gepeka. I sad ja krenem otvarati gepek, vidiš božićne majice što je indikativno da sam možda opljačkao shopping centar, onda vidiš gitaru. Ok, to nisam mogao ukrasti u centru, onda im je postalo sumnjičavo: fakat dečki vi snimate spot?! - ispričali su za In Magazin.

Pravila igre su otkrili da imaju i novog članak benda, basista Dinka Hajtića. Publika ga je mogla upoznati na koncertima, ali i u njihovom novom spotu. Dinko se, kažu odlično uklopio u bend. - Inače je medicinski tehničar, ako nekome pozli na pozornici, imamo odmah rješenje - šale se.

Inače, novu pjesmu benda potpisuje bračni par Buljan, a u spotu je glavnu ulogu imala plesačica i koreografkinja Anja Bijelić, ali i pas frontmena Ivana Pezića Lex. Radi se o veseloj i brzoj pjesmi. Dodajmo još da su Pravila igre domaćoj javnosti se predstavila 2015. godine s pjesmom 'Nebo na mojoj strani' koju je publika brzo zavoljela.

