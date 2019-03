Marko Grubnić: 'Za ljubav sam spreman učiniti sve'

1. Novac

Smatram kako su nas nasi stariji krivo učili o novcu, tj učili su nas da je novac prljav, loš, da kvari ljude, ali ja mislim da to nije točno. Ja jako volim novac jer mi omogućuje zivot kakav želim, putovanja, lijepu garderobu, sreću, mogućnosti da uveseljavam raznim stvarima ljude koje volim.

2. Mobitel

Mobitel mi je u rukama doslovno od jutra do mraka. Apsolutno ga nikada ne ispuštam iz ruke, njega prvo jos u kravetu ujutro dohvatim kada se probudim i zadnje što drzim u ruci kada legnem u krevet. Na mobitelu mi je sve i privatno i poslovno i to je jedina stvar o kojoj sam zaista ovisan. Ali tu ovisnost ne smatram lošom jer ipak je 21 stoljeće i svijet tako funkcionira da nam je svima sve dostupno na pametnim telefonima.

3. Parfem

Byredo Bal d'afrique, nikada ali baš nikada nisam bez tog parfema. Volim kada mi ljudi prilaze i govore kako lijepo mirišim i kada prođem da iza mene ostaje najljepši miris. To mi je kompliment i taj parfem je definitvno nešto bez čega apsolutno ne funkcioniram kroz dan. Jako volim lijepo mirisati.

4. Auto

Volim lijepe aute, ali doživljavam ih kao potrebu, a kada već zbog načina života provodim puno vremena u njemu onda volim da mi je lijep, siguran, udoban, funkcionalan. Pažljivo biram automobile jer zaista puno vremena provodim u njemu pa mi je to jako bitno. U mom autu uvijek je veselo, dobro se osjećam, pjevam i uživam pa me stoga nikada niti ne živcira niti gužvu oko mene.

5. Gym

Gym je postao moj lifestyle i moja svakodnevica. Jednostavno se puno bolje osjećam kada vježbam i dan mi poprimi bolji smisao, automatski se i zdravije hranim, naprosto budem zadovoljniji sobom. Moj gym je moj drugi dom, vjezbajući družim se sa svojim trenerima i sa ljudima koji su mi dragi, to je i zabavno i vrlo korisno u isto vrijeme.

6. Odjeća

Poznat sam po tome da volim lijepu odjeću i nikada ne štedim kada je taj dio u pitanju. Bitna mi je kvaliteta odjeće, također imam svoje omiljene brendove, uglavnom su to francuski dizajneri ali ja kao stilist često se tješim - ko će to voljeti i kupovati ako neću ja, tješim se da mi je to u opisu posla, mada često i pretjeram kada je shopping u pitanju, ali razmazio sam sam sebe i dozvolim si sve što me veseli i što mi se svidi kada je moda i odjeća u pitanju. I mada sam siguran da imam jedan od boljih muških ormara u Hrvatskoj, kao i svi ljudi i ja često ujutro pomislim kako nemam što obući taj dan, pa često u tim situacijama opet strada kartica. Obožavam on line shopping...

7. Clarins double serum

To je nešto bez čega apsolutno ne mogu zamisliti život niti njegu svoga lica. Koristim ga ujutro i navečer prije spavanja i doslovno se zaljevam s tim serumom. Često ga kupujem na aerodromima i doslovno nikada ne smijem ostati bez njega jer sam uvjeren da mi je upravo zahvaljujuci njemu koza uvijek nahranjena, lijepa i ima zdravi sjaj.

8. PUTOVANJA

Putovanja su moja strast i ovisnost u jednom. Često sam na putu. Mada čak ne volim previše istraživati nove drzave i gradove, obožavam se vraćati na mjesta na kojima mi je lijepo i gdje se osjećam super. To je moj smisao života i putovanja- da mi je lijepo i da uživam. Paris je moj drugi dom i tamo sam bar jednom mjesecno. Kada se zaželim sunca i mora moje omiljeno odredište je Dubai, i vrlo sam često tamo dok su kod nas zimski dani. Kada je u pitanju raj na zemlji i naj naj ljepši odmor na svijetu uvijek biram Maldive. Moj odabir br 1 za čisti odmor. Neopisiva ljepota Maldiva jednostavno odmatavlja bez daha.

9. Pizza

Iako pazim na svoju prehranu, trudim se jesti zdravo i slušam svoje trenere koji se brinu o mojim treninzima također mi slažu i plan prehrane, ja ne mogu bez pizze i pojedem ju bar jednom tjedno. Ne doživljavam ju kao junk food. Inače volim talijansku kuhinju, ali pizza mi je omiljena.

10. Ljubav

Ona me pokreće. Daje smisao mom životu i vjetar u leđa da budem sretan i uspješan. Blagoslovljen sam jer sam okružen ljudima koji me vole i koje ja volim. Ako me sada pitate što sam spreman učiniti za ljubav moj odgovor bi bio - apsolutno sve, jer kada volim osjećam da mogu osvojiti cijeli svijet. Daje mi snagu, sigurnost, neopisivo dobar osjećaj. Tip sam osobe koja voli pripadati nekome, što sam stariji to mi je ljubav važnija u zivotu, usudio bih se reći i najvažnija.

