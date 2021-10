Grašo progovorio o vezi s Hanom Huljić, ali i svekru Tončiju: 'Svaka spačka može bit' fatalna za njega'

Proslava Valentinova iduće godine u Splitu počinje ranije no inače i bit će impresivnija no ikada! Petar Grašo najavio je koncert u Spaladium Areni, u organizaciji Radio Dalmacije i Heart Experiencea, a osvrnuo se i na brojne medijske napise o njegovom privatnom životu.

'11. veljače iduće godine, Spaladium Arena, nešto čemu se radujem, od čega me prolaze trnci od lipote i malo straha zato što je to moj grad…', poručio je Petar Grašo na Radio Dalmaciji koja baš danas slavi 26. rođendan, a ovo je poklon dalmatinskoj publici koja svog miljenika nije imala priliku vidjeti u Spaladium Areni od 2016.

Šest godina poslije Grašo će se vratiti u najveću dvoranu u Dalmaciji koncertom vrhunske produkcije. 'Koncert prije šest godina je produkcijski bio na visokoj razini, a ovaj će biti još nekoliko ljestvica iznad. Ljudi će se osjećati kao da su na svjetskom koncertu. Neće biti puno filozofije nego hitova', najavio je, a u splitsku Arenu vraća se opet uoči Valentinova.

'Ja ne slavim previše Valentinovo jer ne stignem, ali Valentinovo je svaki put kad napraviš neku večericu i sjedneš s nekim koga voliš i pustiš muziku.'

Svi koji žele prisustvovati ovom glazbeno-scenskom spektakl ulaznice već sada mogu nabaviti putem sustava Eventim. Koncert će biti održan u skladu s važećim epidemiološkim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite. Uz ulaznicu i digitalnu COVID potvrdu ili važeći negativni test, na ulazu će biti potrebno predočiti i identifikacijski dokument.

Foto: Promo Najava splitskog koncerta Petra Graše stiže samo nekoliko dana nakon objave da se vraća u Arenu Zagreb. 'Koliko su ljudi željni koncerata vidimo po ovom u zagrebačkoj Areni gdje je prodaja karata počela prije tri, četiri dana, a već je 20-ak % kapaciteta otišlo', otkrio je pjevač čija se nova pjesma uskoro očekuje.

Iako nije ulazio u detalje, naveo je da je riječ o pjesmi na koju su se Tonči, Vjekoslava Huljić i on naježili. S obzirom na to da će njegov dugogodišnji prijatelj i poslovni suradnik Tonči Huljić uskoro proslaviti 60. rođendan, a poznati su po dobroj zezanciji, Ines Nosić i Gordan Vasilj upitali su Grašu priprema li mu nekakvu spačku.

'Ne treba mu, čovjek ima 60 godina, svaka spačka može bit' fatalna za njega', nasmijao se Grašo, a otkrio je na Radio Dalmaciji i da nema namjeru nastupati na Dori.

'Ne zato što to nije dobar festival nego imam dovoljno godina da mi se više ne natječe, a još mi se manje natječe kad to ne ovisi posve o publici, pa imaš prvu večer, pa druga večer, pa jesi prošao, pa kladionice… ne treba mi to', rekao je glazbenik, a razgovarajući o ovoj temi prisjetio se razgovora s Oliverom Dragojevićem.

'Kad je Oliver snimao album u Italiji Trag u beskraju, ja sam miksao Šporke riči, pa smo se sreli. I on meni kaže: Ovim Talijanima se strašno svidila pisma, oće da to na talijanskom snimim i da me plasiraju vanka. Znaš šta, 'ladno sam ih odje***, zamisli da to prođe pa da još moram i tamo pivat', prepričao je s osmijehom Grašo i nastavio:

'Nemam međunarodnih ambicija u životu, pogotovo ne na natjecanjima gdje je puno čudnovatih ljudi na bini, u kojima se muzika toliko ne dogodi, više se događaju stajlinzi, seksualno dezorijentirani ljudi, uz poštovanje svima, sloboda svima, ali ja sam više za koncerte i ovdje', poručio je pjevač.

U studiju Radio Dalmacije ispričao je i kako se nosi s velikim interesom medija, čemu svjedočimo posljednjih dana, a pritom je poručio da je sretan i da je sa svim ljudima u životu u dobrim odnosima.

'Nosim se potpuno ok, malo me zabavlja, tu i tamo se nasmijem jer napišu dosta stvari koje nemaju veze s ničim, ali ja i dalje ne pričam ništa. Je istina je, sretan sam, sve je dobro, sa svim ljudima u životu sam u dobrim odnosima. A ljudi neka pišu, neka se zabavljaju, ja ću i dalje ostati, kao što i pisma kaže - uvik isti, neću pričati o svom životu, pustit ću da moja četiri zida ostanu jedino malo utočište di sam ja – ja', zaključio je Grašo.

