Nives vježbala u zanimljivoj odjevnoj kombinaciji koja je istaknula njene obline. Fanovi: 'Nije mi dobro'

Pjevačica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus (39) na svojim je društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj pokazuje kako vježba. Nives inače stalno trenira, a za treninge koje najčešće odrađuje kod kuće uvijek bira zanimljive modne kombinacije. Ova put je odjenula bijeli kombinezon koji je naglasio njene obline.

Celzijus je vozila sobni bicikl i pritom izbacila guzu poput plesačica u spotu Ariane Grande 'Side to side'.

Za fotku je dobila preko osam tisuća lajkova i više od 200 komentara. Mnogi muškarci pohvalili su njen izgled na Facebooku.

"Nije mi dobro", ''Lijepa leđa'', ''Lijepa guza'' samo su neki od komentara.

Kako Nives ne objavljuje slike s dečkom, mnogi njezini obožavatelji uvjereni su da je još uvijek sama. No, to nije tako, barem prema onome što je rekla u svibnju. Nije htjela otkriti tko je njezin novi partner, ali priznala je da su zajedno godinu dana.

- Pitaju me: 'Pa dobro, imaš li koga, viđaš li se s kim?' Pa da! 'Pa koliko se viđate?' Pa godinu dana! 'Što, čujete se svaki dan?' Ne! Fakat se ne čujemo, zato vjerojatno i jesmo tako dugo zajedno, zato što su se našle dvije kompatibilne osobe, svatko ima neku svoju vrstu posla, dosta smo zauzeti po tom pitanju, i nekad se teško usklađujemo. Meni je u svim tim odnosima uvijek falilo slobode! To da me stalno netko ne zivka, di si, što si... Mi ćemo to sve kad se vidimo proći, nema tu neke neiskrenosti, laži, mi na kraju sve to riješimo, samo to ne mora biti na dnevnoj bazi - ispričala je pjevačica i spisateljica.

