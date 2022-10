Grašo demantirao navode: 'Nikada Olivera ne bih upotrijebio za vlastitu samopromociju'

Iako se posljednjih dana medijima širi informacija kako je glazbenik Petar Grašo (46) veliki koncert u beogradskoj Areni, u koju stiže nakon rasprodanih koncerata u Areni u Splitu i Zagrebu 11. studenog, posvetio pokojnom Oliveru Dragojeviću, njegov PR tim, ali i sam glazbenik, sada su odlučili demantirati te navode te razjasniti situaciju.

- U sklopu velike turneje, tijekom koje je nastupio u svim velikim arenama diljem regije, Petar Grašo nastupiti će 11. studenog u beogradskoj Štark areni. Prilikom jednog od brojnih intervjua, na novinarsko pitanje ‘što očekivati od koncerta?’, Petar je odgovorio: ‘Izuzetno sam sretan što imam priliku nastupiti u rasprodanim arenama i trudim se na svakom koncertu dati sve od sebe, od najviše razine produkcije, do glazbenika i repertoara. Moji koncerti vremeplov su pjesama s kojima smo publika i ja zajedno odrastali. Tijekom dvosatnog showa, sjetim se kroz neke pjesme meni dragih ljudi, poput Doris, Olivera, Arsena, koji su bili uz mene na mom glazbenom putu. Radujem se što će i beogradska publika imati prilike dijeliti sa mnom ljubav i energiju, koju sam dijelio s publikom diljem regije.’

Stoga su navodi kako Petar Grašo potpuno posvećuje repertoar koncerta Oliverovim pjesmama pogrešno protumačeni, jer dobro je poznato koliko Petrova publika voli upravo njegove hitove. Najbolje to pokazuju i prepune arene s aktualne turneje - kazala je njegova PR menadžerica Martina Podgorski Knok.

A i sam glazbenik negirao je ovu informaciju.

- Kao što je i gđa.Vesna Dragojević rekla da sam dio njihove obitelji, tako sam se i ja uvijek osjećao i nikada nikoga ne bih upotrijebio za vlastitu samopromociju, jer mi nije potrebno, a najmanje Olivera kojeg toliko volim. Na pitanje da li ću se i dalje kroz neke pjesme na svojim koncertima sjećati Olivera - hoću - jer to radim već 20 godina, i radit ću zauvijek! - kazao je.

Podsjetimo, Grašo je nedavno za srpski Blic izjavio da će publiku počastiti nekim od njegovih najvećih hitova.

- S Oliverom sam bio jako blizak, on je cijelog mog života bio tu. Poznavao me je od četvrte godine, u šesnaestoj sam napisao svoju prvu pjesmu, koja je stjecajem okolnosti, zahvaljujući mom ocu, otišla upravo u Oliverove ruke. Kada je čuo što sam napravio, nazvao me je i rekao da će sve pjesme koje sam napisao on otpjevati. Taj trenutak je bio presudan za moju karijeru i život jer je upravo Oliver odredio moj životni put. Do kraja smo ostali dobri prijatelji - rekao je Grašo, no ove je izjave medij krivo protumačio da će beogradski koncert u cijelosti biti posvećen upravo Oliveru.

VIDEO>>Susret kralja Charlesa s premijerkom Truss postao viralni hit: "Opet si ovdje? Ajme, ajme..."