Blues se u velikom stilu vratio na obalu Cetine

Blues se vratio na obalu Cetine! Puni Gradski park u Trilju uživa u dvodnevnom spektaklu, trećem po redu izdanju Thrill Blues Festivala, na kojem nastupaju poznata glazbena imena iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Francuske,Senegala i SAD-a. Sve je počelo jučerašnjim uvodnim danom u kojem su glazbenici podučavali bluesu djecu, Siniša Škarica održao promociju drugog dijela svoje knjige “Priče iz Dubrave”, a kulminacija je bila u gradakom kinu na tradicionalnom Welcome Jamu, na kojem su glazbenici svirali u raznim kombinacijama.

Večeras su prvo nastupile grupe D Bluz, Pojave i 4 Hombres. Prekrasna pozornica uz Cetinu i za njih je bila pravo otkriće.

- Što da vam kažem, prve dvije godine dolazili smo kao gosti, a ove smo i nastupili. Thrill Blues Festival jedinstven je glazbeni doživljaj, a koliko nas je inspiriralo druženje s bluzerima govori i podatak da smo konačno počeli raditi autorske pjesme - kazao nam je Darko Knežević iz livanjske grupe 4 Hombres.

Oduševljen je bio i Siniša Škarica, koji je nakon sinoćnje promocije knjige večeras i zasvirao sa svojom grupom Mi.

- Super nam je bilo. Ozvučenje je odlično, publika raspoložena, no ono što je najvažnije je da su u publici brojne generacije, od male djece do ljudi mojih godina. Blues je osnova rocka i dobro je da djeca to uče od ranih dana.

Djece je bilo i na pozornici, kada je umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa doveo zbor triljske djece koja su s njegovim All Star bendom izvela pjesmu “Keep The Blues Alive, snimljenu tijekom Blues Challengea u Memphisu.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Odlični su bili i The Screaming Wheels iz Novigrada, a publiku su do usijanja doveli Lorenco Piccone i Ismaila Mbaye svojim vrućim ritmovima. Do kraja večeri ostali su i nastupi glavnih zvijezda Jamesa Perryja, Harrisona Kennedyja i Manua Lanvina.

Trilj se još jednom pokazao kao odličan domaćin, a presretan je bio i njihov gradonačelnik Ivan Šipić.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

- Prolazeći gradom danas sam čuo razne jezike. Turisti se sve više zanimaju za naš kraj, imamo 400 kreveta i svi su popunjeni. Sigurno je da će iduće godine biti i bolje - kazao je Šipić.