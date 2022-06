Gradila je karijeru modela, ali dečko joj je uništio lice. Jedva je preživjela, a morala je ići na 400 operacija

Britanska voditeljica i danas spisateljica i influencerica Katie Piper (38) u svojoj je autobiografiji opisala kako se izvukla iz pakla nakon što joj je njezin bivši dečko prije 14 godina unakazio lice. Katie je jedva preživjela, a ostala je slijepa na jedno oko. Naime, njen tadašnji dečko Daniel Lynch organizirao je napad na nju i angažirao je profesionalca Stefana Sylvestrea koji je Katie bacio sumpornu kiselinu na lice.

-Čula sam užasan krik, poput neke životinje koju kolju. Što je stvaralo tu galamu? I tada sam shvatila da sam to bila ja- samo je jedna rečenica u potresnoj knjizi ''Lijepa, Katie Piper'' koju je objavila, a kojom je htjela poručiti da je njezinim mukama napokon došao kraj i da je nakon 14 godina užasne fizičke i psihičke patnje ponovno sretna žena.

Katie su dugo skrivala od javnosti, no onda je odlučila stvari uzeti u svoje ruke. Počela je pisati knjige i držati motivacijske govore te je osnovala organizaciju Katie Piper Foundation kako bi ohrabrila osobe koje žive s opeklinama i ožiljcima te je za svoj dobrotvorni rad dobila brojne nagrade i priznanja. Primila je nagradu Woman of the Year, a trenutno je voditeljica emisije na BBC-ju.

Inače, djevojka koja je nekoć imala sve o čemu je sanjala, dosad je prošla čak 400 operacija. Nakon napada je izgubila vid, koža joj je bila spaljena, 12 je dana provela u induciranoj komi, a stručnjaci su joj rekli kako se nikada neće uspjeti do kraja oporaviti. Proživjela je pakao, pretrpjela užasne bolove i suočila se s brojnim strahovima koje je ipak uspjela prevladati.

