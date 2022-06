Zucchero konačno nastupio u Lisinskom: Gorak okus na koncertu za glazbene sladokusce

Fantastični talijanski glazbenik Adelmo Fornaciari, poznatiji kao Zucchero sinoć je po sedmi put nastupio u Hrvatskoj i održao koncert kojim je još jednom dokazao zašto je najprodavaniji talijanski izvođač svih vremena. Nakon četiri nastupa u Puli, dva u Opatiji i jednog u Splitu na red je došao i Zagreb. Nažalost, odličan nastup Zucchera i njegovog benda pokvarila je zvučna slika kojom se još jednom pokazalo kako Lisinski nije baš primjeren za rock koncerte. To je na sredini koncerta primijetio i sam talijanski umjetnik.

- Čujem cijelo vrijeme delay, ovo očigledno nije mjesto za rock koncerte. Obećavam da ću se uskoro vratiti na drugom mjestu, rekao je Zucchero. Šteta zbog toga, jer gledatelji koji su sjedili dalje zaista na trenutke nisu mogli razaznati tekstove Zuccherovih pjesama, a kako smo se i sami uvjerili, u publici je bilo puno njegovih sunarodnjaka. No, bez obzira na to, Zucchero i njegov bend održali su koncert za sladokusce, pun rocka, bluesa, soula i R&B-ja. Ništa čudno za glazbenika koji je pekao zanat u Americi i surađivao s velikanima kao što su Randy Jackson, Joe Cocker ili Eric Clapton.

Fornaciari je u Zagreb doveo bend od čak deset glazbenika, dva klavijaturista, bubnjaricu i bubnjara, gitaristicu i gitarista, prateću pjevačicu, basista i dva puhača. Posebno valja izdvojiti pjevačicu Omu Jali, koja je njegov prateći vokal na ovoj turneji. Radi se o Kamerunki koja živi i radi u Francuskoj, a sudjelovala je u francuskom Voiceu i rumunjskom X-Factoru, u kojem je došla do finala. Oma je gotovo ukrala šou kada je s Zuccherom otpjevala duet "Facile", i otkrila svoj raskošni glas. Ništa lošije nisu i gitaristica Kat Dyson i bubnjarica Cora Coleman, koje su svirale s Princeom, a svoje funky korijene pokazale su svirajući "Stayin' Alive" Bee Geesa i "Honky Tonk Train Blues" Keitha Emersona.

Najemotivniji trenutak večeri bio je tijekom izvedbe pjesme "Miserere" u kojoj je na platnu u Lisinskom uskrsnuo veliki Luciano Pavarotti i zahvaljujući modernim tehnologijama još jednom otpjevao duet s Zuccherom.

Naravno, publika je pala u delirij kada su na repertoaru bile brže pjesme kao što su superhitovi "Baila" i "Diavolo In Me", a čuli smo i prekrasne balade "Diamante", "Il Volo" i "Senza Una Donna", kojom na bisu nakon više od dva sata završen koncert. Pljesaka za Zucchera, no nadamo se kako ćemo ga idući put u Zagrebu ipak slušati negdje na otvorenom.

VIDEO: Tonči Huljić na Tomislavcu izveo 'Misu Mediteranu', na pozornici mu se pridružila kći Hana