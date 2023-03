Gosti u Danijelinom spotu prava su inspiracija: Neću zaboraviti spašavanje mlade vozačice na autoputu

Diva hrvatske glazbene scene Danijela Martinović, predstavlja poseban spot za pjesmu 'Vjerujem ljudima'. Iako je pjesma objavljena prije nekoliko mjeseci, realizacija spota zbog iznimne je priče potrajala duže. - Pjesmu sam snimila prije nekoliko mjeseci i već na prvo slušanje zazvučala mi je kao oda ljudima, oda dobrog koje živi u srcu svakog čovjeka. Tako sam došla do malog izazova jer naprosto nisam znala kako spotom prenijeti tu poruku. Na kraju smo za goste u spotu odabrali stvarne ljude koji svojim životom potvrđuju kako je neophodno vjerovati ljudima. - ispričala je Danijela.

Dio spota su i fotografije i uspomene koje su mjesecima Danijelini obožavatelji slali na njezin poziv. - Znači dobila sam na stotine naših zajedničkih fotografija od 90-ih godina do danas! Mislim da sam uspjela veliki dio njih staviti u spot i nadam se da će se svi uspjeti pronaći u spotu i još jedno hvala svima jer ste i vi dio ove priče vjerujem ljudima! - rekla je pjevačica.

Posebni ljudi u Danijelinoj priči 'Vjerujem ljudima' su: Ivan Brezovečki, vatrogasac – svakodnevni heroj čije stvarne priče s terena zvuče kao scenarij hollywoodskog filma. Spašavanje života i pomaganje drugome njegov je zadatak i kako kaže, najljepša nagrada.

- Jedna od situacija koju neću zaboraviti je bilo spašavanje mlade vozačice na autoputu A1. Prevozila je dvoje stranaca, no sletjeli su sa autoputa u betonski kanal. Jedan je na žalost preminuo, no drugi je srećom prošao s lakšim ozljedama. Mlada dama koja je vozila je visila sa mosta, oko vrata joj je bio pojas od vozila - što ju je i držalo da ne padne - no onemogućavalo joj je disanje. Kada je naša ekipa došla na lice mjesta, oko pola sata sam je doslovno držao na jednoj ruci iznad kanala, dok sam drugom držao sebe a leđa mi je pristiskivao automobil. Srećom, sve je odrađeno profesionalno i brzo. Spašena su oba života osoba koje su preživjele udar i to je najljepša nagrada. Pomoći nekome. Drugi dio priče je obrana od poplava Gunja. Svi su za to čuli... Spasili smo puno životinja i izvukli puno ljudi iz poplavljenog područja. Dezinficirali ceste i čistili puteve. Izvlačili potopljena vozila i stvari ljudima koji su izgubili sve šta su imali... Bonus priča je druga strana vatrogasnog posla. Jer nismo uvijek u požaru i prometnima :) Imamo i svoju humanitarnu stranu gdje sudjelujemo u gradskim događanjima, gdje se postrojba udružila u radu da bi napravili razne sprave i igračke za djecu od čega je jedan od mojih najvećih projekata kao voditelja bio kanader. 96 sati rada je otišlo na taj projekt i djeca su bila oduševljena. Kanader leti na čeličnim sajlama iznad poligona pa i najmanji mogu osjetiti sta znači biti pilot vatrogasac. Sve su to razlozi zašto volim svoj posao", ispričao je Ivan. A svi ljudi koji se pojavljuju u spotu, svojim životom potvrđuju da je važno... vjerovati ljudima.

Marija Butković - osnivačica udruge 'Zajedno brišemo ožiljke' – kao jedna od najpoznatijih hrvatskih vizažistica Marija je svoje znanje iskoristila kako bi ženama koje se suoče s dijagnozom karcinoma te kemoterapijom ponudila mogućnost repigmentacije obrva, kao i nakon djelomične ili potpune mastektomije - 3D repigmentiranje areole i bradavice. Tretman je to, kaže Marija, koji ženama jako olakšava da prebrode sve faze liječenja i vrati im samopouzdanje nakon izlječenja.

Marko Babić, arhitekt i autor knjige 'Putovanje zvano igra' - Nakon dijagnoze teške bolesti Marko je svojim duhom i pozitivnošću osvojio široke mase. Počevši od inspirativne izjave Kobea Bryanta o tome da djecu moramo voditi primjerom jer jedino tako mogu naučiti od nas – Marko je odlučio preuzeti taj koncept i voditi primjerom. No s obzirom da su njegove djevojčice još uvijek premale, shvatio je da je pisanje najprirodniji medij za ostavljanje traga. Tako je počeo pisati knjigu, a onda i objavio na Instagramu „Nisam više bolestan“ post. Ni u najluđim snovima nije mogao zamisliti čime će to rezultirati. Od toga da želi pokazati primjerom svojim djevojčicama, došao je u situaciju da primjerom pokazuje puno široj publici.

Kristina Panić - jedna je od mnogobrojnih ljudi uključenih u akciju 'Brda ljubavi' koja pomaže potrebitima na području Krnjaka. Organiziraju akcije za bolesne, socijalno ugrožene ili samo usamljene građane koji žive u okolici Karlovca.

Josip Zima - s 19 godina pao je s balkona i ostao prikovan za kolica. Smisao je našao u sportu te predstavljao Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Pekingu.

Leilani Prasnikar - kćer voditeljice Emine Pršić, ujedno Danijeline prijateljice, u spotu je kao predstavnica sve djece. Djeca obećavaju i daju puno. Dolaze na svijet širom otvorena srca, vjeruju bez puno pitanja.

Nives Gotovac, Maja Šoić i Dorijana Kavčić – divne žene koje su Danijelu podučile kako na znakovnom jeziku reći 'Vjerujem ljudima', a to čine i svakodnevno kroz Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe.