Alan Cumming na Instagramu objavio da se odriče viteškog odlikovanja koje mu je dala kraljica

Alan Cumming (58), škotski glumac u petak je na Instagramu rekao da će se odreći Reda Britanskog Carstva, viteškog odlikovanja koje je primio na kraljičinom rođendanu 2009. godine. Naime, napisao je kako su mu se "otvorile oči o toksičnosti carstva". Dodao je da je "nevjerojatno zahvalan" što je primio viteško odlikovanje, ali da ga ne želi više imati.

Glumac iz serija "Instinkt" i "Dobra žena" rekao je da je odlikovan za svoj rad kao glumac i "za aktivizam za jednaka prava gej i lezbijske zajednice".

"Kraljičina smrt i razgovori koji su uslijedili o ulozi monarhije, osobito o načinu na koji je Ujedinjeno Kraljevstvo profitiralo na štetu (i smrti) autohtonih naroda diljem svijeta stvarno su mi otvorili oči", rekao je Cumming i dodao: "No, srećom, vremena i zakoni u SAD-u su se promijenili, a veliko dobro koje je nagrada donijela LGBTQ+ cilju 2009. sada je manje moćno od bojazni da me povezuju s toksičnošću carstva". Buckinghamska palača nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Cumming, dobitnik dvije nagrade Tony i nagrade Laurence Olivier za kazališni rad, dobio je američko državljanstvo 2008. godine. Svojim pratiteljima je rekao da je vratio Red Britanskog Carstva u petak na svoj 58. rođendan.

"Objasnio sam svoje razloge i ponovio svoju veliku zahvalnost što mi je to uopće dodijeljeno. Sada sam opet običan stari Alan Cumming", rekao je.

Michael Sheen, njegov glumački kolega, rekao je 2020. godine da je vratio svoj Red Britanskog Carstva nakon što je proučio "povijest mučenja" između svog rodnog Walesa te engleskih i britanskih zemalja.

Cumming je debitirao u kratkom filmu Gilliesa MacKinnona "Passing Glory" 1986. godine. Njegov dugometražni debi dogodio se 1992. godine kada je glumio zajedno sa Sandrine Bonnaire i Brunom Ganzom u "Pragu" redatelja Iana Sellara, koji je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu i donio mu nagradu za najboljeg glumca na Atlantic Film Festivalu i nominaciju za škotsku nagradu BAFTA za najboljeg glumca.

Američka ga je publika prvi put vidjela u ulozi Seana Walsha, neželjenog udvarača lika Minnie Driver, u "Circle of Friends", irskom filmu objavljenom 1995. godine. 2022. godine Cumming se pojavio u "My Old School", dokumentarcu o slučaju Brandona Leeja, 32-godišnjaka koji je 1995. razotkriven da je pohađao škotsku srednju školu pod maskom 17-godišnjaka.

