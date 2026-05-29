vrtoglavi iznos

Slavnom glumcu ukradena bankovna kartica! S njegovog računa potrošeno više od 600.000 eura, a on to nije ni primijetio

Foto: Twitter screenshot
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
29.05.2026.
u 22:00

Mađarska policija navodi da je istraga pokrenuta ranije ove godine nakon što je američka financijska institucija kontaktirala lokalne ogranke međunarodnih službi zbog neautoriziranih isplata s računa klijenta. Naknadno je potvrđeno da se radi o Johnnyju Deppu, a sumnjive transakcije navodno su izvršavane u razdoblju od siječnja 2024. do prosinca 2025. godine

Američki glumac i zvijezda Johnny Depp je pokraden. Naime, 27-godišnji državljanin Jordana osumnjičen je da je nezakonito došao do podataka bankovne kartice poznatog glumca te s njegovog računa potrošio više od pola milijuna eura, objavila je mađarska policija nakon što su muškarca uhitili u Budimpešti. Prema pisanju britanskog The Suna, glumac navodno više od dvije godine nije primijetio sumnjive transakcije, sve dok ih njegova banka nije označila kao neobične i pokrenula provjeru.

Mađarska policija navodi da je istraga pokrenuta ranije ove godine nakon što je američka financijska institucija kontaktirala lokalne ogranke međunarodnih službi zbog neautoriziranih isplata s računa klijenta. Naknadno je potvrđeno da se radi o Johnnyju Deppu, a sumnjive transakcije navodno su izvršavane u razdoblju od siječnja 2024. do prosinca 2025. godine.

Ukupno se istražuje 308 transakcija u ukupnom iznosu većem od 536 tisuća funti, odnosno oko 619 tisuća eura. Policija je do osumnjičenog došla analizom IP adresa, e-mailova i mađarskog telefonskog broja koji su, prema sumnjama istražitelja, korišteni za internetsku kupnju i rezervacije smještaja.

Osumnjičeni odbacuje sve optužbe, no sud mu je odredio istražni zatvor. Istražitelji i dalje pokušavaju utvrditi kako je došlo do kompromitacije kartičnih podataka. 

Inače, glumac je posljednjih godina često boravio u Budimpešti zbog snimanja, a uz to je i bio i u nekoliko turističkih obilazaka. 
Dodajmo i da glumac prvi put planira i posjet Hrvatskoj i to početkom rujna. On se s Hollywood Vampiresima vraća se na svjetske pozornice nakon tri godine pauze. Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp i Tommy Henriksen ponovno će zasvirati zajedno, a veliki rock spektakl održat će se 3. rujna 2026. godine u pulskoj Areni, a posjetitelje očekuje nezaboravna večer puna prave sirove energije, legendarnih hitova i autentične rock’n’roll atmosfere. 

Ključne riječi
Johnny Depp showbiz

Ivana Perić
2
POSLALA PORUKU

VIDEO HRT-ova novinarka skinula je 50 kilograma, a sada se obračunala s hejterima: 'Počistite ispred vlastitog praga'

To su oni genijalci koje misle da je samo Ozempic GLP-1 lijek,  koje očito spominju ljudi koji nemaju ni blage veze o tome kako oni zapravo djeluju. Ljudi moji, to nije nikakva „nemoguća misija“ žderati kao da sutra ne postoji, piknuti se Ozempicom, anulirati sve što si požderao i eto tako ćeš izgubiti kilograme.  Zato bih tim „genijalcima“ poručila da se prije pisanja ipak malo informiraju o tome kako GLP-1 lijekovi djeluju, a tek onda neka dijele savjete i mišljenja, kazala je Ivana

VRAĆA SE DOMA

Goran Karan koncertom 'Oćeš doć?' otvara veliko glazbeno slavlje u Splitu

“Sve najbolje u mojoj karijeri počelo je u Splitu. Želim da i ovo veliko slavlje koje predstoji počne doma. Ostavit ću srce na pozornici”, poručuje Karan. Naziv koncerta inspiriran je rečenicom koja je obilježila generacije odrastanja u Dalmaciji – jednostavnim pitanjem “‘Oćeš doć?”, koje je nekad značilo početak svakog druženja, izlaska i ljetne večeri. Upravo tu emociju zajedništva i pripadnosti Karan želi prenijeti i na pozornicu

GLAZBENA NAGRADA

Počinje novo izdanje Rock&Off Toura: Maali, Gradske Bitange i Smrdljivi Martini na pozornicama diljem Hrvatske

Turneja započinje u Opatiji u petak, 29. svibnja na festivalu SlowMotion, gdje će publika imati priliku uživo doživjeti emotivni i atmosferični glazbeni rukopis koji donosi Maali. Njegov senzibilan spoj suvremenog indie popa, folka i introspektivnih tekstova posljednjih je mjeseci privukao pažnju publike i kritike, potvrdivši ga kao jedno od najzanimljivijih novih imena domaće scene. Maali nakon Opatije turneju nastavlja sredinom srpnja na Zlarinu

TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Ivanu zbunilo pitanje o hrvatskoj zastavi, znate li odgovor?

Pitanje je bilo je: Hrvatska zastava sadrži crvenu, bijelu, plavu, modru, žutu i koju još boju? Zelenu, ljubičastu, crnu ili ružičastu? Ivana je pretpostavila da bi točan odgovor mogla biti zelena boja, no nije bila sigurna pa zatražila pomoć publike. Publika je 27 posto glasova dala odgovoru A, 19 posto odgovoru B, čak 52 posto glasova osvojio je odgovor C, dok je za odgovor D glasalo svega dva posto publike.  Natjecateljica je vjerovala publici te je kao konačan odgovor odabrala C: crnu. Pokazalo se da je to i točan odgovor

