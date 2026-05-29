Slavnom glumcu ukradena bankovna kartica! S njegovog računa potrošeno više od 600.000 eura, a on to nije ni primijetio

Američki glumac i zvijezda Johnny Depp je pokraden. Naime, 27-godišnji državljanin Jordana osumnjičen je da je nezakonito došao do podataka bankovne kartice poznatog glumca te s njegovog računa potrošio više od pola milijuna eura, objavila je mađarska policija nakon što su muškarca uhitili u Budimpešti. Prema pisanju britanskog The Suna, glumac navodno više od dvije godine nije primijetio sumnjive transakcije, sve dok ih njegova banka nije označila kao neobične i pokrenula provjeru.

Mađarska policija navodi da je istraga pokrenuta ranije ove godine nakon što je američka financijska institucija kontaktirala lokalne ogranke međunarodnih službi zbog neautoriziranih isplata s računa klijenta. Naknadno je potvrđeno da se radi o Johnnyju Deppu, a sumnjive transakcije navodno su izvršavane u razdoblju od siječnja 2024. do prosinca 2025. godine.

Ukupno se istražuje 308 transakcija u ukupnom iznosu većem od 536 tisuća funti, odnosno oko 619 tisuća eura. Policija je do osumnjičenog došla analizom IP adresa, e-mailova i mađarskog telefonskog broja koji su, prema sumnjama istražitelja, korišteni za internetsku kupnju i rezervacije smještaja.

Osumnjičeni odbacuje sve optužbe, no sud mu je odredio istražni zatvor. Istražitelji i dalje pokušavaju utvrditi kako je došlo do kompromitacije kartičnih podataka.

Inače, glumac je posljednjih godina često boravio u Budimpešti zbog snimanja, a uz to je i bio i u nekoliko turističkih obilazaka.

Dodajmo i da glumac prvi put planira i posjet Hrvatskoj i to početkom rujna. On se s Hollywood Vampiresima vraća se na svjetske pozornice nakon tri godine pauze. Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp i Tommy Henriksen ponovno će zasvirati zajedno, a veliki rock spektakl održat će se 3. rujna 2026. godine u pulskoj Areni, a posjetitelje očekuje nezaboravna večer puna prave sirove energije, legendarnih hitova i autentične rock’n’roll atmosfere.