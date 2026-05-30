PONOSNA JE

Thompsonova nećakinja objavila rijetke obiteljske fotografije, a za to je imala poseban razlog

VL
Autor
Vecernji.hr
30.05.2026.
u 12:14

"Najveći dar koji su nam roditelji dali je jedno drugo! Sretan rođendan mom bratu, voli te seka", napisala je Lejdi u opisu objave, sažimajući poruku cijele galerije. Njezina iskrena posveta odjeknula je među pratiteljima, koji su u komentarima uputili brojne čestitke Marku, pohvalivši kreativnost i toplinu koju objava prenosi

Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, talentirana vizažistica i slikarica koja je u posljednje vrijeme sve prisutnija u javnosti, pronašla je jedinstven način kako bi čestitala rođendan svom bratu Marku Perkoviću. Njezina objava, koja je brzo prikupila simpatije pratitelja, slijedi popularni internetski trend usporedbe fotografija "nekad i sad", ali s osobnim i emotivnim zaokretom. Umjesto klasične čestitke, objavila je seriju od pet kolaža koji na dirljiv i humorističan način spajaju prošlost i sadašnjost. Svaki kolaž sastoji se od fotografije iz djetinjstva i jedne recentne, a popraćeni su natpisima koji ilustriraju kako su se njihovi osjećaji i izjave mijenjali kroz godine.

Tako se dječja prijetnja "reći ću te mami i tati", ispisana preko fotografije na kojoj se kao djeca gledaju, u odrasloj dobi pretvorila u partnersku tajnu "ovo nećemo nikome reći", ilustriranu elegantnom crno-bijelom fotografijom na kojoj je brat ljubi u obraz. Nekadašnje "živciraš me" zamijenilo je iskreno "jedva čekam da te vidim", a ljutito pitanje "zašto ga moram voditi sa sobom" postalo je topao poziv "ajde sa mnom bilo gdje", popraćen slikom s ljetovanja. Ova kreativna objava savršeno dočarava put od tipičnih sestrinsko-bratskih svađa do neraskidive povezanosti u zrelim godinama, što je kulminiralo posljednjim kolažem gdje prkosno "ne idem s tobom" postaje dirljivo priznanje "ne idem bez tebe".

Izabrana je nova je Miss Zagrebačke županije za 31. Miss Hrvatske
1/8

"Najveći dar koji su nam roditelji dali je jedno drugo! Sretan rođendan mom bratu, voli te seka", napisala je Lejdi u opisu objave, sažimajući poruku cijele galerije. Njezina iskrena posveta odjeknula je među pratiteljima, koji su u komentarima uputili brojne čestitke Marku, pohvalivši kreativnost i toplinu koju objava prenosi. Ovaj prikaz evolucije odnosa, od dječje netrpeljivosti do odrasle podrške, prepoznatljiv je mnogima i dotiče se univerzalne teme sazrijevanja obiteljskih veza. Psiholozi često ističu kako su sukobi u djetinjstvu normalan dio razvoja, no upravo ta zajednička povijest kasnije postaje temelj za jednu od najdugovječnijih i najvažnijih veza u životu.

Lejdi, se u posljednje se vrijeme posvetila svojoj strasti prema slikarstvu. Nakon kraće pauze od društvenih mreža, nedavno je otkrila svoje impresivne radove, uključujući 3D sliku "Posljednje večere" sa zlatnim listićima. Njezin je talent prepoznat i u humanitarnom radu, kada je njezina slika zlatnog križa uvrštena na aukciju za izgradnju franjevačkog kampa za mlade. Uz umjetničku karijeru, javnosti je poznata i po braku s profesionalnim plesačem Ivanom Jarnecom, zvijezdom showa "Ples sa zvijezdama", s kojim se vjenčala u rujnu 2025. godine. Jedna od fotografija u objavi za brata prikazuje upravo trenutak kada mu ponosno pokazuje zaručnički prsten, simbolično dijeleći s njim jedan od najvažnijih trenutaka u životu.
