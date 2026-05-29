Proizvođač kreme za intimnu njegu muškaraca tuži Brada Pitta zbog neočekivanog razloga

Luksuzni brend Beau D., poznat po kremi za intimnu njegu za muškarce, podnio je tužbu protiv kozmetičke linije glumca Brada Pitta zbog navodne povrede zaštitnog znaka. Pittova tvrtka, koja je prošle godine promijenila ime iz Le Domaine u Beau Domaine, suočava se s tužbom zbog sličnosti u imenu s brendom iz Malibua.

Beau D. tuži Pittovu tvrtku i zbog "lažnog označavanje podrijetla" nakon, kako tvrde, tri neuspjela pokušaja izvansudske nagodbe. Tvrtka iz Malibua navodno trži odštetu u iznosu većem od 75.000 dolara te da se Pittovoj tvrtki zabrani djelovanje pod ovim imenom.

Brandon Palas, suosnivač brenda Beau D. i bivši modni urednik časopisa Men's Vogue, izjavio je za Air Mail kako cilj tužbe nije privlačenje medijske pažnje. "Ne radimo ovo zbog publiciteta ili kažnjavanja", rekao je. "Ovdje se radi o zaštiti integriteta onoga što smo godinama gradili i osiguravanju prava neovisnim brendovima da rastu bez da ih netko zasjeni ili razvodni." Palas je dodao kako ga je na navodne sličnosti u imenu i fontovima između dva brenda upozorio prijatelj.

Inače, Pitt je u svijet njege kože ušao 2022. godine s brendom Le Domaine, koji je u ljeto 2025. preimenovan u Beau Domaine. Projekt je pokrenuo u suradnji s obitelji Perrin, poznatoj po proizvodnji vina. Na službenim stranicama brend se opisuje kao "inovacija u luksuznoj njezi kože koja usporava starenje i vašoj koži daje dugovječnost". Proizvodi su namijenjeni i muškarcima i ženama te je prirodnog podrijetla. Formula se temelji na antioksidansima iz grožđa (poput ekstrakta sjemenki i kožica), a linija se fokusira na jednostavnu rutinu i sastoji se od četiri glavna proizvoda: emulzija za čišćenje lica, serum, bogata krema i laganija hidratantna krema. Ambalaža je prepoznatljiva po luksuznim staklenim bočicama s unikatnim drvenim čepovima.

S druge strane, brend Beau D. iz Malibua, osnovan je dvije godine ranije, 2020. godine, i nudi samo dva proizvoda: balzam za usne i takozvanu kremu za intimnu njegu muškaraca.