traže i odštetu

Proizvođač kreme za intimnu njegu muškaraca tuži Brada Pitta zbog neočekivanog razloga

Pittova tvrtka, koja je prošle godine promijenila ime iz Le Domaine u Beau Domaine, suočava se s tužbom zbog sličnosti u imenu s brendom iz Malibua

Luksuzni brend Beau D., poznat po kremi za intimnu njegu za muškarce, podnio je tužbu protiv kozmetičke linije glumca Brada Pitta zbog navodne povrede zaštitnog znaka. Pittova tvrtka, koja je prošle godine promijenila ime iz Le Domaine u Beau Domaine, suočava se s tužbom zbog sličnosti u imenu s brendom iz Malibua.

Beau D. tuži Pittovu tvrtku i zbog "lažnog označavanje podrijetla" nakon, kako tvrde, tri neuspjela pokušaja izvansudske nagodbe. Tvrtka iz Malibua navodno trži odštetu u iznosu većem od 75.000 dolara te da se Pittovoj tvrtki zabrani djelovanje pod ovim imenom.
Brandon Palas, suosnivač brenda Beau D. i bivši modni urednik časopisa Men's Vogue, izjavio je za Air Mail kako cilj tužbe nije privlačenje medijske pažnje. "Ne radimo ovo zbog publiciteta ili kažnjavanja", rekao je. "Ovdje se radi o zaštiti integriteta onoga što smo godinama gradili i osiguravanju prava neovisnim brendovima da rastu bez da ih netko zasjeni ili razvodni." Palas je dodao kako ga je na navodne sličnosti u imenu i fontovima između dva brenda upozorio prijatelj.

Inače, Pitt je u svijet njege kože ušao 2022. godine s brendom Le Domaine, koji je u ljeto 2025. preimenovan u Beau Domaine. Projekt je pokrenuo u suradnji s obitelji Perrin, poznatoj po proizvodnji vina. Na službenim stranicama brend se opisuje kao "inovacija u luksuznoj njezi kože koja usporava starenje i vašoj koži daje dugovječnost". Proizvodi su namijenjeni i muškarcima i ženama te je prirodnog podrijetla. Formula se temelji na antioksidansima iz grožđa (poput ekstrakta sjemenki i kožica), a linija se fokusira na jednostavnu rutinu i sastoji se od četiri glavna proizvoda: emulzija za čišćenje lica, serum, bogata krema i laganija hidratantna krema. Ambalaža je prepoznatljiva po luksuznim staklenim bočicama s unikatnim drvenim čepovima.

S druge strane, brend Beau D. iz Malibua, osnovan je dvije godine ranije, 2020. godine, i nudi samo dva proizvoda: balzam za usne i takozvanu kremu za intimnu njegu muškaraca.

vrtoglavi iznos

Slavnom glumcu ukradena bankovna kartica! S njegovog računa potrošeno više od 600.000 eura, a on to nije ni primijetio

Mađarska policija navodi da je istraga pokrenuta ranije ove godine nakon što je američka financijska institucija kontaktirala lokalne ogranke međunarodnih službi zbog neautoriziranih isplata s računa klijenta. Naknadno je potvrđeno da se radi o Johnnyju Deppu, a sumnjive transakcije navodno su izvršavane u razdoblju od siječnja 2024. do prosinca 2025. godine

VIDEO HRT-ova novinarka skinula je 50 kilograma, a sada se obračunala s hejterima: 'Počistite ispred vlastitog praga'

To su oni genijalci koje misle da je samo Ozempic GLP-1 lijek,  koje očito spominju ljudi koji nemaju ni blage veze o tome kako oni zapravo djeluju. Ljudi moji, to nije nikakva „nemoguća misija“ žderati kao da sutra ne postoji, piknuti se Ozempicom, anulirati sve što si požderao i eto tako ćeš izgubiti kilograme.  Zato bih tim „genijalcima“ poručila da se prije pisanja ipak malo informiraju o tome kako GLP-1 lijekovi djeluju, a tek onda neka dijele savjete i mišljenja, kazala je Ivana

Goran Karan koncertom 'Oćeš doć?' otvara veliko glazbeno slavlje u Splitu

“Sve najbolje u mojoj karijeri počelo je u Splitu. Želim da i ovo veliko slavlje koje predstoji počne doma. Ostavit ću srce na pozornici”, poručuje Karan. Naziv koncerta inspiriran je rečenicom koja je obilježila generacije odrastanja u Dalmaciji – jednostavnim pitanjem “‘Oćeš doć?”, koje je nekad značilo početak svakog druženja, izlaska i ljetne večeri. Upravo tu emociju zajedništva i pripadnosti Karan želi prenijeti i na pozornicu

Počinje novo izdanje Rock&Off Toura: Maali, Gradske Bitange i Smrdljivi Martini na pozornicama diljem Hrvatske

Turneja započinje u Opatiji u petak, 29. svibnja na festivalu SlowMotion, gdje će publika imati priliku uživo doživjeti emotivni i atmosferični glazbeni rukopis koji donosi Maali. Njegov senzibilan spoj suvremenog indie popa, folka i introspektivnih tekstova posljednjih je mjeseci privukao pažnju publike i kritike, potvrdivši ga kao jedno od najzanimljivijih novih imena domaće scene. Maali nakon Opatije turneju nastavlja sredinom srpnja na Zlarinu

